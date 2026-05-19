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Chemists Strike May 20 Medical Store Hadtal All Over India

देशभर में 20 मई को बंद रहेंगी दवा की दुकानें, किस बात से नाराज हैं केमिस्ट?

Chemists Strike: बुधवार को देशभर में केमिस्ट्स हड़ताल पर जा रहे हैं. जानिए ये पूरा विवाद क्या है और मेडिकल स्टोर्स क्यों नाराज है.

AIOCD की मांग है कि सरकार दो नोटिफिकेशन — GSR 220(E) और GSR 817(E) को वापस ले. (Photo from AI)

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने बुधवार यानी 20 मई, 2026 को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है. इस संगठन से करीब 12.4 लाख केमिस्ट, फार्मासिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, जिससे हड़ताल का असर कई राज्यों में दवाइयों की सप्लाई पर पड़ेगा. AIOCD का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स बिना नियमों के काम कर रहे हैं. जिससे मरीजों की सुरक्षा और छोटे मेडिकल स्टोर्स का कारोबार दोनों खतरे में हैं. इसी मुद्दे को लेकर देशभर के दवा विक्रेता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

Chemists किस चीज की मांग कर रहे?

AIOCD की मांग है कि सरकार दो नोटिफिकेशन — GSR 220(E) और GSR 817(E) को वापस ले. संगठन का आरोप है कि इन नियमों की वजह से ई-फार्मेसी कंपनियां कानूनी अस्पष्टता यानी लीगल ग्रे एरिया में काम कर रही हैं. केमिस्ट्स का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दवाइयां बेचने के लिए अभी तक कोई साफ और सख्त कानून नहीं है. जिससे फर्जी प्रिस्क्रिप्शन, गलत दवाइयों की बिक्री और नियमों के उल्लंघन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. संगठन का कहना है कि वे ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह ऑफलाइन मेडिकल स्टोर्स पर सख्त नियम लागू होते हैं, वैसे ही नियम ई-फार्मेसी पर भी लागू होने चाहिए.

किसको लेकर विवाद हो रहा है?

GSR 817(E) आठ साल पहले लाया गया एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था. जिसका मकसद भारत में ई-फार्मेसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना था. इसमें ऑनलाइन फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन, प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन और नियम तोड़ने पर कार्रवाई जैसी बातें शामिल थीं. लेकिन यह नोटिफिकेशन आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ और न ही वापस लिया गया.

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दूसरी तरफ GSR 220(E) कोरोना महामारी के दौरान लाया गया था, ताकि मरीजों तक घर बैठे दवाइयां पहुंचाई जा सकें. अब केमिस्ट्स का आरोप है कि ई-फार्मेसी कंपनियां इसी नियम का इस्तेमाल लूपहोल की तरह कर रही हैं और बिना स्पष्ट कानून के बड़े स्तर पर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री कर रही हैं.

ई-फार्मेसी से परेशान हैं मेडिकल स्टोर्स?

केमिस्ट्स का कहना है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फर्जी या गलत तरीके से जांचे गए प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाइयां बेच रहे हैं. इसके अलावा, बड़े कॉर्पोरेट सपोर्ट वाली ई-फार्मेसी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं. कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स 50% तक छूट दे देते हैं, जबकि छोटे मेडिकल स्टोर्स ऐसा नहीं कर पाते. इससे पारंपरिक दवा दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. संगठन का कहना है कि बड़े कॉर्पोरेट्स लंबे समय तक घाटा झेलकर भी मार्केट पकड़ सकते हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है.

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सरकार ने क्या कहा? लोगों पर क्या असर पड़ेगा

हाल ही में AIOCD के प्रतिनिधियों ने देश के शीर्ष ड्रग रेगुलेटर से मुलाकात की थी. संगठन का कहना है कि उन्हें सिर्फ यह आश्वासन मिला कि मामले की समीक्षा की जाएगी. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ई-फार्मेसी से जुड़ा मामला अभी विचाराधीन है. सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ राज्यों के फार्मेसी संगठन इस हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन AIOCD का दावा है कि हड़ताल देशभर में होगी. अगर बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर्स बंद रहते हैं, तो 20 मई को दवाइयों की उपलब्धता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है.