आबू धाबी से ऐसी जगह सोना छिपाकर लाया शख्स कि कोई सोच भी नहीं सकता, फिर भी धरा गया | देखें Video

विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्री अपने साथ कुछ न कुछ यादगार के तौर पर जरूर लाते हैं. लेकिन कुछ लोग सोना आदि बहुमूल्य चीजें ले आते हैं. विदेशों से महंगी चीजें खरीदकर लाना किसी भी तरह से बुरा या गलत कार्य नहीं है. लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप कस्टम में इसकी घोषणा करें. भारत में यदि उस वस्तु को लाने के लिए किसी तरह की कोई ड्यूटी (Charges) लगती है तो उसे चुकाएं और बेफिक्र होकर उस चीज के साथ अपने घर लेकर जाएं. लेकिन कुछ लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं. यह दूसरा रास्ता कुछ और नहीं बल्कि तस्करी कहलाता है.

चेन्नई एयरपोर्ट पर ऐसी ही एक तस्करी का फंडाफोड़ हुआ है. एक यात्री मंगलवार 3 अप्रैल को आबू धाबी से चेन्नई लौटा. यात्री के पास से 1796 ग्राम (1.796 किलो) सोना सीज किया गया है. इस सोने की बाजार कीमत 95.15 लाख रुपये है. बड़ी बात सोने की तस्करी नहीं, बल्कि इसको छुपाने का तरीका है. यात्री सोने को एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर छिपाकर लाया था. यात्री से यह सोना कस्टम एक्ट, 1962 के तहत जब्त किया गया है.