IT Firm Gift BMW to His Employess: भारत में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को उनकी निष्ठा और उनके मेहनत के लिए आए दिन तोहफे देती रहती हैं. कुछ कंपनियों महंगे से महंगे तोहफे भी देने के लिए जानी जाती है. ऐसी ही एक आईटी कंपनी ने अपने कर्मचारियों करोड़ों रुपये की कार गिफ्ट की है. दरअसल मामला चेन्नई का है. चेन्नई के एक आईटी फर्म ने अपने कर्मचारियों के काम से खुश होकर उन्हें BMW Car गिफ्ट की है. कंपनी ने अपने 5 सीनियर कर्मचारियों को बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट की है. ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी किसफ्लो इंक ने यह कदम उठाया है. वहीं एक अन्य कंपनी Ideas2IT ने अपने 100 कर्मचारियों को मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार गिफ्ट किया है.Also Read - कोरोना में भी नहीं छोड़ा कंपनी का साथ, आज वफादारी के बदले कर्मचारियों को मिलीं न्यू BMW कारें | देखिए

कंपनी ने दी करोड़ों की कार

ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने 5 वरिष्ठ कर्मचारियों के इमानदारी और निष्ठा पर खुश होकर उन्हें बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट की है. कार गिफ्ट करने से कुछ देर पहले ही कर्मचारियों को इस बाबत सूचित किया गया. कंपनी के सीईओ सुरेश संबंदम ने कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ कई चुनौतियों का सामना किया है. वहीं कोविड के समय भी कंपनी की इन्होंने साथ दिया है . Also Read - इस IT कंपनी ने एक-एक करोड़ रुपए की महंगी BMW कारें अपने चुनिंदा कर्मचारियों को गिफ्ट में देकर किया सम्‍मानित

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को BMW 530D कार की चाबी सौंपी है. बता दें कि बीएमडब्ल्यू के इस कार की कीमत 1 करोड़ रुपये के लगभग है. जानकारी के मुताबिक यह कंपनी अपने कर्मचारियो का हमेशा ध्यान रखती है. हमेशा बेहतर काम करने वालों को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के गिफ्ट देती है. बता दें कि कुछ कर्मचारियों को BMW 6 सीरीज की कार गिफ्ट की जाएगी. कंपनी के कर्मचारियों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी महंगी गिफ्ट मिलेगी. उन्हें लगा कि वे अपने हेड के साथ लंच या डिनर पर जाने वाले हैं. लेकिन कंपनी ने अपनी 10वीं सालगिरह पर कर्मचारियो को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है. बीएमडब्ल्यू कार पाने वालों में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर दिनेश वर्धराजन, डायरेक्टर (प्रोडक्ट मैनेजमेंट) कौशिक कृष्णासाईं, डायरेक्टर विवेक मदुराई, डायरेक्टर अधी रामंथन और वाइस प्रेसिडेंट प्रसन्ना राजेंद्रन शामिल हैं. Also Read - Tamil Nadu में बीजेपी कार्यालय में फेंके गए 2 पेट्रोल बम, राज्‍य सरकार से CBI, NIA जांच की मांग

इस कंपनी ने 100 कर्मचारियों को तोहफे में दी कार

वहीं एक और कंपनी Ideas2IT ने अपने 100 कर्मचारियों को 100 मारुति सुजुकी की कारें गिफ्ट के तौर पर भेंट की है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को उनके निरंतर समर्थन और योगदान के लिए गिफ्ट दिया है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायत्री विवेकानंदन ने सोमवार को चेन्नई में आयोजित एक मेगा वेल्थ शेयरिंग इवेंट में कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष मुरली विवेकानंदन की उपस्थिति में 100 कर्मचारियों को मारुति सुजुकी की कारें उपहार में दी है.

मुरली विवेकानंदर ने इस बाबत मनीकंट्रोल को बताया कि उपहार देने वाली कारों का विकल्प कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया है. कारें केवल उन कर्मचारियों को दी गई हैं जिनको वर्तमान कंपनी में काम करते हुए 5 साल का वक्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कंपनी की फायदे को उन लोगों के साथ साझा करना है जिन्होंने गोल्स को प्राप्त करने में कड़ा योगदान दिया है.