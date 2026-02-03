  • Hindi
  • India Hindi
  • Chennai Metropolitan Water Supply And Sewerage Board Plans To Use Robots To Monitor Water And Sewer Pipelines

इस राज्य में अब रोबोट करेंगे सीवर पाइपलाइनों की निगरानी, नहीं खोदनी पड़ेगी बार-बार सड़क, जानिए कैसे ये अनोखा होगा काम

इस पहल के तहत सक्रिय पाइपलाइनों की अंदरूनी स्थिति की जांच के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक क्रॉलर कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा.

Published date india.com Published: February 3, 2026 12:43 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Chennai Metropolitan Area: भूमिगत जलापूर्ति और सीवर पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए बार-बार सड़कों के खोदे जाने से काफी समस्या होती है. इससे निपटने के लिए चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (मेट्रो वाटर) ने एक खास योजना बनाई है. चेन्नई महानगर में अब बोर्ड की योजना के अनुसार, पानी और सीवर पाइपलाइनों की निगरानी के लिए आधुनिक रोबोटिक तकनीक अपनाने का फैसला किया है. इस कदम का मकसद सड़कों की बार-बार खुदाई को कम करना और इसके चलते वाहन चालकों व पैदल यात्रियों को होने वाली परेशानी से राहत देना है.

रोबोटिक क्रॉलर कैमरों का इस्तेमाल

इस पहल के तहत सक्रिय पाइपलाइनों की अंदरूनी स्थिति की जांच के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक क्रॉलर कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे पाइपलाइनों की जांच के लिए सड़कों को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रोबोटिक निरीक्षण के जरिए रिसाव, ढांचागत क्षति, गंदगी के स्रोत, अवरोध और खराब जोड़ों जैसी समस्याओं का सटीक पता लगाया जा सकेगा. आमतौर पर ऐसी खामियां सतह से पहचानना मुश्किल होता है.

प्रस्ताव के अनुसार, अलग-अलग व्यास की पाइपलाइनों का निरीक्षण करने के लिए तीन अलग-अलग प्रकार के रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा. इसमें लगभग 50 मिमी की छोटी लाइनें, लगभग 250 मिमी की मध्यम पाइपलाइनें और 1,000 मिमी और उससे अधिक माप वाली बड़ी पानी की मुख्य लाइनें और सीवर लाइनें शामिल हैं.

चेन्नई के सभी 15 जोन में चयनित हिस्सों में निरीक्षण किया जाएगा. रोबोटिक इकाइयां उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और लेजर प्रोफाइलिंग उपकरणों से सुसज्जित हैं जो निरंतर वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर सकती हैं, फोटो ले सकती हैं और पाइपलाइन की पूरी लंबाई में आंतरिक विकृतियों का मानचित्रण कर सकती हैं.

इस कार्य के लिए नियुक्त एजेंसियों को आगे की मरम्मत और प्रतिस्थापन कार्यों में सहायता के लिए वीडियो, छवियों और दोष मानचित्रों सहित विस्तृत डिजिटल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कार्यकारी निदेशक गौरव कुमार ने कहा कि बोर्ड को सड़कों को बार-बार खोदे बिना पुरानी पाइपलाइनों के अंदर क्या हो रहा है, इसे समझने का एक विश्वसनीय तरीका चाहिए.

सीवरेज बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि इसका कदम का उद्देश्य परेशानी को कम करना और समस्या का पता लगाने में समय बचाना है. उन्होंने आगे कहा कि शहर के पाइपलाइन नेटवर्क के कई हिस्से लगभग 40 साल पुराने हैं और आंतरिक रूप से खराब होने के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

यह निर्णय 2023 में किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद लिया गया है, जिसके दौरान लगभग 2.5 किलोमीटर पाइपलाइनों का रोबोटिक निरीक्षण दो चरणों में किया गया था. इस निरीक्षण में उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन से बने कई दोहरी दीवार वाले नालीदार (डीडब्ल्यूसी) पाइपों में क्षति पाई गई, जिन्हें बाद में कई स्थानों पर पाइपों की आयु बढ़ाने के लिए कच्चा लोहा पाइपों से बदल दिया गया.

परिणामों से उत्साहित होकर, मेट्रो वाटर ने व्यवस्थित रोबोटिक निरीक्षण करने के लिए दो साल की अवधि के लिए विशेष एजेंसियों को नियुक्त करने हेतु निविदा जारी की है. चयनित एजेंसी को व्यवधानों को रोकने के लिए एक स्टैंडबाय रोबोटिक प्रणाली बनाए रखने और मेट्रो वाटर के इंजीनियरों को नियमित प्रगति और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी.

निरीक्षण दल प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तक कार्य करेंगे. निविदा की शर्तों के अनुसार, भुगतान निरीक्षण की गई पाइपलाइन की लंबाई के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संचालन और रखरखाव के लिए अलग-अलग दैनिक शुल्क शामिल होंगे. बोर्ड को उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी आधारित यह दृष्टिकोण दोषों का पता लगाने में तेजी लाएगा, जनता को होने वाली असुविधा को कम करेगा और चेन्नई के भूमिगत जल और सीवर बुनियादी ढांचे की समग्र विश्वसनीयता में सुधार करेगा.

(इनपुट – एजेंसी)

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.