Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. दक्षिण रेलवे (Southern Railway), दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway) और उत्तर मध्य रेलवे ने अगस्त 2026 के लिए ट्रेनों के रीशेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्मिनेशन, रूट डायवर्जन और नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की विस्तृत सूची जारी की है. यदि आप भी इस अवधि में रेल यात्रा करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.
चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट कार्यों के चलते 05 अगस्त से 20 अगस्त 2026 के बीच कई एक्सप्रेस ट्रेनें चेन्नई एग्मोर के बजाय तांबरम या मांबलम से संचालित होंगी. शॉर्ट टर्मिनेशन: तंजावुर–चेन्नई एग्मोर उझावन एक्सप्रेस (16866), मंगलोर सेंट्रल–चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस (16160), कोल्लम–चेन्नई एग्मोर अनंतपुरी सुपरफास्ट (20636) और सेलम–चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस (22154) अब 05 से 19 अगस्त 2026 तक चेन्नई एग्मोर की जगह तांबरम पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेंगी. तिरुचिरापल्ली–चेन्नई एग्मोर रॉकफोर्ट एक्सप्रेस (12654) अब मांबलम पर समाप्त होगी.
इन ट्रेनों के बदले ओरिजिन: चेन्नई एग्मोर–तंजावुर उझावन एक्सप्रेस (16865), चेन्नई एग्मोर–मंगलोर एक्सप्रेस (16159), चेन्नई एग्मोर–कोल्लम अनंतपुरी एक्सप्रेस (20635) और चेन्नई एग्मोर–तिरुचिरापल्ली रॉकफोर्ट एक्सप्रेस (12653) 06 से 20 अगस्त 2026 के दौरान चेन्नई एग्मोर के बजाय तांबरम से रवाना होंगी. रूट डायवर्जन: अहमदाबाद–तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस स्पेशल (09419), 6 औग 13 अगस्त, और तिरुचिरापल्ली–अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल (09420), 09 और 16 अगस्त, को रेनिगुंटा, तिरुत्ताणी, मेलपक्कम और चेंगलपट्टू के रास्ते डायवर्ट किया गया है. यह ट्रेनें अरक्कोणम, पेरंबूर, चेन्नई एग्मोर और तांबरम स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी.
साउथ कोस्ट रेलवे के अनुसार, परिचालन कारणों से 31 जुलाई 2026 को यात्रा शुरू करने वाली ट्रेन संख्या 12864 के समय में बदलाव किया गया है. ये ट्रेन सुबह 10:40 बजे की जगह संशोधित प्रस्थान समय दोपहर 02:15 बजे (14:15 Hrs) से खुलेगी.
Important notification -Travel Update#ResheduleOfTrain@SWRRLY @drmgtl @drmgnt @drmvijayawada @DRMVSKPSCoR @EastCoastRail @SCRailwayIndia pic.twitter.com/dp9cnwOJ3O
— SOUTH COAST RAILWAY – SCoR (@SCoRAILWAYVSKP) July 31, 2026
त्योहारों और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है. ट्रेन नं. 04171 (प्रयागराज से तिरुनेलवेली): 01, 08, 15 और 22 अगस्त 2026 (शनिवार) को सुबह 10:20 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन दोपहर 13:15 बजे पहुंचेगी. ट्रेन नं. 04172 (तिरुनेलवेली से प्रयागराज): 03, 10, 17 और 24 अगस्त 2026 (सोमवार) को रात 23:30 बजे रवाना होकर चौथे दिन तड़के 03:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. ट्रेन मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और चंद्रपुर स्टेशनों पर ठहरेगी. इसमें 3-एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बे होंगे.
Special Train Update!
⁰Train Nos. 04171/04172 Prayagraj–Tirunelveli Express Special will run on select dates in August 2026.
Bookings open at 08:00 hrs on 31.07.2026.#IndianRailways #SouthernRailway pic.twitter.com/ENS4BbtTgN
— DRM MADURAI (@drmmadurai) July 31, 2026
सभी यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 (RailMadad), NTES मोबाइल ऐप या www.enquiry.indianrail.gov.in पर अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य जांच लें.
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