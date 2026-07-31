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रेल यात्री ध्यान दें! चेन्नई की ट्रेनों के चेंज हुए स्टेशन, बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस का बदला समय, प्रयागराज-तिरुनेलवेली रूट पर चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

Indian Railways update: भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन तांबरम और मांबलम से होगा, जबकि कुछ डायवर्ट रहेंगी. इसके अलावा, बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस रीशेड्यूल की गई है और प्रयागराज-तिरुनेलवेली रूट पर नई स्पेशल ट्रेनें घोषित की गई हैं. यात्रा से पहले पूरा शेड्यूल देखें...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 31, 2026, 7:20 AM IST
Train Updates
ट्रेन अपडेट (इमेज AI से है)
  • स्टेशन आधुनिकीकरण के कारण 05 से 20 अगस्त तक कई ट्रेनें चेन्नई एग्मोर के बजाय तांबरम और मांबलम से चलेंगी
  • अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल (09419/09420) अब अरक्कोणम- एग्मोर छोड़कर रेनिगुंटा-चेंगलपट्टू के रास्ते चलेगी,
  • बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस रीशेड्यूल ट्रेन संख्या 12864 का प्रस्थान समय बदलकर दोपहर 02:15 बजे कर दिया गया है,
  • प्रयागराज-तिरुनेलवेली स्पेश अगस्त महीने में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. दक्षिण रेलवे (Southern Railway), दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway) और उत्तर मध्य रेलवे ने अगस्त 2026 के लिए ट्रेनों के रीशेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्मिनेशन, रूट डायवर्जन और नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की विस्तृत सूची जारी की है. यदि आप भी इस अवधि में रेल यात्रा करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

चेन्नई एग्मोर स्टेशन रीडेवलपमेंट

चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट कार्यों के चलते 05 अगस्त से 20 अगस्त 2026 के बीच कई एक्सप्रेस ट्रेनें चेन्नई एग्मोर के बजाय तांबरम या मांबलम से संचालित होंगी. शॉर्ट टर्मिनेशन: तंजावुर–चेन्नई एग्मोर उझावन एक्सप्रेस (16866), मंगलोर सेंट्रल–चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस (16160), कोल्लम–चेन्नई एग्मोर अनंतपुरी सुपरफास्ट (20636) और सेलम–चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस (22154) अब 05 से 19 अगस्त 2026 तक चेन्नई एग्मोर की जगह तांबरम पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेंगी. तिरुचिरापल्ली–चेन्नई एग्मोर रॉकफोर्ट एक्सप्रेस (12654) अब मांबलम पर समाप्त होगी.

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इन ट्रेनों के बदले ओरिजिन: चेन्नई एग्मोर–तंजावुर उझावन एक्सप्रेस (16865), चेन्नई एग्मोर–मंगलोर एक्सप्रेस (16159), चेन्नई एग्मोर–कोल्लम अनंतपुरी एक्सप्रेस (20635) और चेन्नई एग्मोर–तिरुचिरापल्ली रॉकफोर्ट एक्सप्रेस (12653) 06 से 20 अगस्त 2026 के दौरान चेन्नई एग्मोर के बजाय तांबरम से रवाना होंगी. रूट डायवर्जन: अहमदाबाद–तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस स्पेशल (09419), 6 औग 13 अगस्त, और तिरुचिरापल्ली–अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल (09420), 09 और 16 अगस्त, को रेनिगुंटा, तिरुत्ताणी, मेलपक्कम और चेंगलपट्टू के रास्ते डायवर्ट किया गया है. यह ट्रेनें अरक्कोणम, पेरंबूर, चेन्नई एग्मोर और तांबरम स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी.

SMVT बेंगलुरु – हावड़ा एक्सप्रेस रीशेड्यूल

साउथ कोस्ट रेलवे के अनुसार, परिचालन कारणों से 31 जुलाई 2026 को यात्रा शुरू करने वाली ट्रेन संख्या 12864 के समय में बदलाव किया गया है. ये ट्रेन सुबह 10:40 बजे की जगह संशोधित प्रस्थान समय दोपहर 02:15 बजे (14:15 Hrs) से खुलेगी.

प्रयागराज – तिरुनेलवेली – प्रयागराज स्पेशल ट्रेन

त्योहारों और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है. ट्रेन नं. 04171 (प्रयागराज से तिरुनेलवेली): 01, 08, 15 और 22 अगस्त 2026 (शनिवार) को सुबह 10:20 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन दोपहर 13:15 बजे पहुंचेगी. ट्रेन नं. 04172 (तिरुनेलवेली से प्रयागराज): 03, 10, 17 और 24 अगस्त 2026 (सोमवार) को रात 23:30 बजे रवाना होकर चौथे दिन तड़के 03:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. ट्रेन मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और चंद्रपुर स्टेशनों पर ठहरेगी. इसमें 3-एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बे होंगे.

सभी यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 (RailMadad), NTES मोबाइल ऐप या www.enquiry.indianrail.gov.in पर अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य जांच लें.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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