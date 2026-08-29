चेन्नई में महिला की बेरहमी से हत्या, शव के टुकड़े कर ट्रेन से भेजा; मणिपुर से पकड़ा गया कपल

हत्या के बाद महिला के शव के टुकड़े किए गए. इनमें से कुछ हिस्सों को सब्जियों और मैदे के साथ बिरयानी बनाने वाले बर्तन में पकाया गया, जबकि बाकी टुकड़ों को एक सूटकेस में भरकर ट्रेन से भेज दिया गया.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

चेन्नई के पास गुडुवांचरी में एक महिला की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि हत्या के बाद महिला के शव के टुकड़े किए गए. इनमें से कुछ हिस्सों को सब्जियों और मैदे के साथ बिरयानी बनाने वाले बर्तन में पकाया गया, जबकि बाकी टुकड़ों को एक सूटकेस में भरकर ट्रेन से भेज दिया गया. पुलिस ने इस मामले में फरार एक कपल को मणिपुर से गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा तब हुआ जब आगरा रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुंची. ट्रेन में एक लावारिस सूटकेस मिला. जब पुलिस ने उसे खोला तो अंदर महिला के शव के कटे हुए टुकड़े मिले. इसके बाद जांच शुरू हुई और सूटकेस से मिले सामान के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच चेन्नई की ओर बढ़ाई.

कैसे पकड़े गए अपराधी

जांच के दौरान सूटकेस के अंदर मिले एक प्लास्टिक कवर पर चेन्नई की एक जानी-मानी टेक्सटाइल कंपनी का नाम लिखा मिला. इसके बाद पुलिस ने चेन्नई और आसपास के इलाकों में लगे 350 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज की जांच से पुलिस को एक कपल के बारे में जानकारी मिली, जो गुडुवांचरी जाने से पहले ट्रेन में वह सूटकेस रखकर वहां से निकल गया था. इसके बाद पुलिस उस किराए के मकान तक पहुंची, जहां यह कपल रहता था. वहां तलाशी के दौरान महिला के शव के बाकी हिस्से बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या के बाद शव के कुछ हिस्सों को पकाया और बाकी टुकड़ों को सूटकेस में रखकर ट्रेन से भेज दिया. इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए.

हैथुल निशा के रूप में मृतक की पहचान

मृतक महिला की पहचान हैथुल निशा के रूप में हुई है. वह तांबरम के पास एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी जान-पहचान ओडिशा के रहने वाले 22 वर्षीय माणिक लस्कर से काम के दौरान हुई थी. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई थी. माणिक की पत्नी भागमती माझी को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया. इसके बाद विवाद बढ़ गया. पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के बाद माणिक और उसकी पत्नी ने मिलकर हैथुल निशा की हत्या की साजिश रची.

हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की. इसी दौरान उन्होंने शव के टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगाने की योजना बनाई. मामले की जांच के लिए बनाई गई पुलिस की स्पेशल टीम ने पहले माणिक लस्कर को मणिपुर से गिरफ्तार किया. इसके बाद उसकी पत्नी भागमती माझी को भी पकड़ लिया गया. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच में हत्या की पूरी वजह और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. इस घटना ने इलाके में भी लोगों को हैरान कर दिया है. (IANS Hindi)