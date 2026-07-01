अब सिया-चेतन की सच्चाई आएगी सामने! चेहरा नहीं, चाल खोलेगी राज, समझिए क्या है पुणे पुलिस का 'गेट एनालिसिस' टेस्ट

Pune Ketan Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब फॉरेंसिक विज्ञान की एक आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. पुलिस आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस (Gait Analysis) कराने की तैयारी कर रही है. जांच एजेंसियों का मानना है कि ये तकनीक सीसीटीवी में दिखाई देने वाले संदिग्ध व्यक्ति की पहचान को मजबूत करने में मदद कर सकती है. ये तकनीक अकेले किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करती, बल्कि अन्य सबूतों के साथ मिलकर जांच को मजबूत बनाती है.
पुलिस के अनुसार 18 जून को लोहागढ़ किले के पास ट्रैकिंग के दौरान केतन अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. इस मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को आरोपी बनाया गया है. दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है.
गेट एनालिसिस एक साइंटिफिक फॉरेंसिक टेक्निक है, जिसमें किसी व्यक्ति के चलने के तरीके की स्टडी की जाती है. माना जाता है कि हर व्यक्ति की चाल उसके शरीर की बनावट, हड्डियों की संरचना, पैरों की लंबाई, जोड़ों की गतिविधि और शरीर के संतुलन पर आधारित होती है. यही कारण है कि किसी व्यक्ति की चाल को पूरी तरह बदलना आसान नहीं होता.
व्यक्ति चलते समय हाथ और पैरों को किस तरह हिलाता है, शरीर कितना झुकता है, कदमों की लंबाई कितनी है, चलने की स्पीड कैसी है और जमीन पर पैर रखने का तरीका कैसा है. इन सभी पहलुओं का मिलान उपलब्ध वीडियो फुटेज से किया जाता है.
जांच के दौरान लोहागढ़ किले के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक हुडी पहने व्यक्ति दिखाई दिया था, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वो चेतन चौधरी हो सकता है. लेकिन कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है. ऐसे में सामान्य फेस रिकग्निशन तकनीक ज्यादा मददगार साबित नहीं हुई.
अब पुलिस आरोपी को उसी तरह के कपड़े पहनाकर उसी रास्ते पर चलवाएगी, जहां घटना हुई थी. इसके बाद उस वीडियो की तुलना सीसीटीवी फुटेज से फ्रेम दर फ्रेम की जाएगी. अगर दोनों चाल में समानता मिलती है, तो ये जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है.
फॉरेंसिक टीम का कहना है कि गेट एनालिसिस किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अंतिम आधार नहीं होता. ये केवल एक स्पोटिंग साइंटिफिक एविडेंस है. कोर्ट में किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक सबूतों की भी जरूरत होती है.
गेट एनालिसिस कोई नई तकनीक नहीं है. ब्रिटेन में हत्या, लूट और यौन अपराधों की कई जांचों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है. साल 2011 के लंदन दंगों के दौरान भी संदिग्धों की पहचान के लिए इस तकनीक का सहारा लिया गया था. चीन में भी AI आधारित गेट रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में किया जाता है.
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