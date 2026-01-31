Hindi India Hindi

बारिश में चमका सोना! इस गांव में 500 साल पुराने सोने के सिक्के निकले, पूरा गांव रातों-रात खुदाई में जुट गया, जानिए अफवाह या सच?

यह घटना खजाने की अफवाहों से उपजी सामूहिक उन्माद का उदाहरण है, जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर ये तेजी से फैली.

जानिए पूरी मामला

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में आने वाले राजगढ़ गांव में हाल ही में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. सड़क सुधार कार्य के लिए डाली गई मिट्टी में पुराने सिक्के निकलने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे ग्रामीणों में खजाने की लालसा जाग उठी. यह मामला राजगढ़ पैलेस जिसे अब ओबेरॉय ग्रुप द्वारा लग्जरी होटल में तब्दील किया जा रहा है, के पास चल रहे निर्माण कार्य से जुड़ा है. पैलेस के स्टाफ क्वार्टर या अन्य निर्माण के दौरान निकाली गई मिट्टी को स्वर्गेश्वर धाम जाने वाली सड़क पर डाला गया था. हाल की बारिश के कारण मिट्टी बह गई और उसमें चमकदार वस्तुएं दिखाई देने लगीं, जिन्हें ग्रामीणों ने सोने के सिक्के बताया.

दावा है कि सिक्के करीब 500 साल पुराने

ग्रामीणों का दावा है कि ये सिक्के करीब 500 साल पुराने हैं और सोने के बने हुए हैं. कुछ रिपोर्टों में 50 से 100 तक सिक्कों के मिलने की बात कही गई है, साथ ही सोने के बिस्कुट जैसी वस्तुओं का भी जिक्र है. वीडियो में लोग मिट्टी छानते, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में खुदाई करते दिख रहे हैं.

मिट्टी खोदने-छानने में जुट गए

खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, वायरल वीडियो की वजह से. रात के अंधेरे में सैकड़ों ग्रामीण मौके पर उमड़ पड़े और मिट्टी खोदने-छानने में जुट गए. महिलाएं और बच्चे भी छलनी से मिट्टी छानते नजर आए. इस होड़ में लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे रहे. हैरानी की बात यह रही कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद देर रात तक पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे भीड़ और अनियंत्रित हो गई. बाद में कुछ रिपोर्टों में पुलिस के पहुंचने का जिक्र है, लेकिन शुरुआती घंटों में स्थिति बेकाबू रही.अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सिक्के वाकई सोने के हैं या प्राचीन.

विशेषज्ञ जांच की जरूरत

कई जगह इसे अफवाह बताया गया है, और विशेषज्ञ जांच की जरूरत बताई जा रही है. पुलिस या पुरातत्व विभाग से अभी कोई बयान नहीं आया है कि क्या ये वास्तव में 500 साल पुराने हैं या सिर्फ चमकदार धातु के टुकड़े. यह घटना खजाने की अफवाहों से उपजी सामूहिक उन्माद का उदाहरण है, जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर ये तेजी से फैली हुई है. इस मामले में अबतक की आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में कोई स्पष्ट अधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है.