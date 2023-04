Shivaji Statue Vandalised : कन्याकुमारी में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा तोड़ी गई, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

कन्याकुमारी (तमिलनाडु) : कन्याकुमारी में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को शनिवार रात तोड़ दी गई. इस घटना के बाद मामला दर्ज किया गया है. रविवार सुबह जब ग्रामीणों ने यह देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. शिवाजी की प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया गया है और पुलिस की जांच चल रही है. इस बीच, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कुझीथराई क्षेत्र में 15 साल पहले थोथाथुमादम नवनीतकृष्णन मंदिर के पास नौ फीट की छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी.

कन्याकुमारी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरि किरण प्रसाद ने फ़ोन कॉल पर एएनआई से बात करते हुए कहा, “हमें नहीं पता कि यह तोड़ा गया है या नहीं. यह एक निजी स्थान पर है. प्रतिमा को थोड़ा नुकसान हुआ है. हमने टीमों को लगाया है और सभी कोणों से जांच करनी होगी. हमने मामला दर्ज कर लिया है. ”