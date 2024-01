प्राण प्रतिष्ठा में न जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस को बताया चुनावी सनातनी

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर-शोर से चल रहा है. 22 जनवरी 2024 को मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है. इसके लिए तमाम मेहमान और श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अधिर रंजन चौधरी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था. लेकिन कांग्रेस के इन तीनों ही नेताओं ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है. कांग्रेस नेताओं के इस रुख को देखते हुए भाजपा की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने के फैसरे को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पार्टी चुनावी सनातनी है. उन्होंने कांग्रेस के फैसले को लगत बताते हुए कहा कि यह पार्टी हमेश डब स्टैंडर्ड दिखाती है. कभी ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं और फिर कभी चुनावी सनातनी बन जाते हैं. उन्होंने आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, लोग भी उन्हें अस्वीकार कर देंगे.

#WATCH | On Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi & Adhir Ranjan Chowdhury declining the invitation to 'pranpratishtha' ceremony of Ram Temple in Ayodhya, Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai says, "This is wrong. They show double standards. They sometimes question the existence of Lord Ram… https://t.co/HKG9WUpapw pic.twitter.com/LRglFoJDoE

— ANI (@ANI) January 11, 2024