अवैध खनन पर साय सरकार का बड़ा एक्शन, अब नहीं चलेगी मनमानी! जुर्माना बढ़ा, वाहन छुड़ाना भी होगा महंगा

छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ नियम सख्त कर दिए हैं. अब भारी जुर्माना, ज्यादा सुरक्षा राशि और कड़ी निगरानी लागू होगी. सरकार का दावा है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और खनिज संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा.

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छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए कार्रवाई को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है. मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू हुए नए नियमों का उद्देश्य अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना है.

सरकार का मानना है कि लंबे समय से अवैध खनन न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग में भी बाधा बन रहा था. नए नियमों के जरिए इस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है. नए नियमों के तहत अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन के मामलों में जुर्माना काफी बढ़ा दिया गया है. अब किसी भी मामले में समझौता राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी. वहीं अवैध परिवहन के मामलों में प्रति टन 2 हजार रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा.

जब्त वाहन छुड़ाना भी आसान नहीं

इसके अलावा अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनिज का बाजार मूल्य भी अलग से वसूला जाएगा. इसका मतलब यह है कि नियम तोड़ने वालों को पहले की तुलना में कई गुना अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. सरकार ने बार-बार नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाने के लिए वाहन सुपुर्दगी की प्रक्रिया को भी सख्त बनाया है. अब जब्त वाहन या मशीन को वापस लेने के लिए न्यायालय में सुरक्षा राशि जमा करनी होगी.

विकास कार्यों के लिए नियम हुए आसान

वाहन की श्रेणी के अनुसार यह राशि 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक हो सकती है. सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का दोबारा उपयोग रोकने में मदद मिलेगी. जहां एक ओर अवैध गतिविधियों पर सख्ती की गई है, वहीं सरकारी निर्माण कार्यों के लिए कुछ नियमों को सरल भी बनाया गया है. उत्खनन अनुज्ञापत्र क्षेत्र की सीमा 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दी गई है.

खनिज अन्वेषण को मिलेगा बढ़ावा

साथ ही इसकी अवधि भी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है. इससे सड़क, भवन और अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक खनिज सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. राज्य सरकार ने खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 की स्थापना का फैसला किया है. इसके लिए गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का 2 प्रतिशत हिस्सा न्यास को दिया जाएगा. सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करोड़ों रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग खनिज अन्वेषण और आधारभूत संरचना विकास में किया जाएगा.

जिला पंचायतों को भी मिलेगा हिस्सा

नए प्रावधानों के तहत अब गौण खनिजों से मिलने वाले राजस्व का लाभ जिला पंचायतों तक भी पहुंचेगा. पहले इसका फायदा मुख्य रूप से नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को मिलता था. इसके अलावा करीब तीन दशक बाद खदानों के डेड रेंट में भी वृद्धि की गई है. सरकार का मानना है कि इससे केवल गंभीर निवेशक ही खदानों का संचालन करेंगे और बंद पड़ी खदानों को दोबारा नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा.

पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम

सरकार का दावा है कि नए नियमों से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा, राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और खनिज संसाधनों का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराया गया तो इससे राज्य की खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.