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नवरात्रि में बड़ा हादसा; छत्तीसगढ़ में खल्लारी माता मंदिर के रोपवे की केबल टूटी, 1 की मौत, 17 घायल

छत्तीसगढ़ के खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान रोपवे हादसा हो गया. केबल टूटने से एक महिला की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए. कई घायलों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है.

Published date india.com Updated: March 22, 2026 5:03 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
नवरात्रि में बड़ा हादसा; छत्तीसगढ़ में खल्लारी माता मंदिर के रोपवे की केबल टूटी, 1 की मौत, 17 घायल

Chhattisgarh Ropeway Accident: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान बड़ा हादसा हो गया. रविवार (22 मार्च, 2026) को मंदिर तक जाने वाले रोपवे की केबल टूटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो जमीन से करीब 3000 फीट ऊपर है. यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु या तो पैदल चढ़ाई करते हैं या फिर रोपवे का सहारा लेते हैं. नवरात्रि के चलते मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ था.

रोपवे की केबल बीच रास्ते में टूट गई

इसी दौरान अचानक रोपवे की केबल बीच रास्ते में टूट गई. केबल टूटते ही रोपवे के केबिन नीचे गिर गए, जिससे उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला. कई लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है.

बाकी घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को छुट्टी भी दे दी गई. डॉक्टरों के अनुसार, गंभीर रूप से घायल मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. इस हादसे के बाद रोपवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या रखरखाव में लापरवाही इसकी वजह हो सकती है. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ऐसे हादसों को लेकर बड़े सवाल

अधिकारियों का कहना है कि जांच में ये भी देखा जाएगा कि क्या नवरात्रि जैसे बड़े आयोजन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए थे या नहीं. इस तरह के भीड़भाड़ वाले समय में रोपवे की नियमित जांच और मेंटेनेंस बेहद जरूरी होता है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके. इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की जरूरत को उजागर कर दिया है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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