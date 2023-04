Chhattisgarh Naxal Attack: PM मोदी ने दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा'

Naxal Attacks: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए. इसके साथ-साथ हमले में एक ड्राइवर की भी जान चली गई है. नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में IED लगाकर हमले को अंजाम दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं. मैं उन बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्हें हमने हमले में खो दिया. उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं.’

Strongly condemn the attack on the Chhattisgarh police in Dantewada. I pay my tributes to the brave personnel we lost in the attack. Their sacrifice will always be remembered. My condolences to the bereaved families. — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2023