रेलवे का बड़ा अपडेट, 18- 19 जुलाई को कई MEMU और पैसेंजर ट्रेनें रद्द, दिल्ली कैंट स्टेशन पर इन ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म, देखें पूरी लिस्ट

Train cancel latest updates: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में 18 और 19 जुलाई को तकनीकी ब्लॉक के कारण रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और गेवरा रोड के बीच चलने वाली कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. इसके अलावा दिल्ली कैंट और भुवनेश्वर रूट की ट्रेनों के टाइम-टेबल और प्लेटफॉर्म में भी बड़ा बदलाव किया गया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 17, 2026, 7:33 AM IST
IRCTC latest railway update
ट्रेन प्लेटफॉर्म में अहम बदलाव
  • रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के कारण रायपुर-बिलासपुर-कोरबा रूट की 8 बड़ी मेमू व पैसेंजर ट्रेनें 18 और 19 जुलाई को पूरी तरह बंद रहेंगी.
  • तकनीकी कारणों से जोधपुर, बीकानेर और साबरमती एक्सप्रेस जैसी 18 प्रमुख गाड़ियां अब दिल्ली कैंट स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएंगी,
  • ओडिशा-महाराष्ट्र रूट के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब भुवनेश्वर-मुंबई एक्सप्रेस (11020) दादर के बजाय अपने निर्धारित स्टेशन मुंबई सीएसएमटी तक चलेगी.
  • किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए यात्री रेलवे पूछताछ नंबर 139 या आधिकारिक ऐप पर अपनी गाड़ी का लाइव स्टेटस चेक करके ही घर से निकलें.

Train Cancelled latest updates: छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और कोरबा रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इस वीकेंड भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल पर 18 और 19 जुलाई को रेलवे ट्रैक से जुड़े कई बड़े तकनीकी काम होने वाले हैं, जिसके चलते कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. वहीं, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है. ये बदलाव 13 अगस्त तक लागू रहेंगे. इसके अलावे भुवनेश्वर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) जाने वाली ट्रेन संख्या 11020 कोणार्क एक्सप्रेस अब दोबारा से अपने टाइम से चलेगी.

रायपुर और बिलासपुर के बीच रद्द रहने वाली मेमू ट्रेनें

रायपुर और बिलासपुर के बीच रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और स्थानीय यात्रियों को इस तकनीकी काम की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली ट्रेन संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर को 19 जुलाई को और ट्रेन संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर को 18 और 19 जुलाई दोनों दिन रद्द रखने का फैसला लिया है. इसके अलावा, कोरबा और गेवरा रोड की औद्योगिक बेल्ट को जोड़ने वाली लाइफलाइन पैसेंजर ट्रेनों के पहिए भी इस वीकेंड थमे रहेंगे. बिलासपुर से गेवरा रोड के बीच चलने वाली मेमू ट्रेनों के यात्रियों को भी अपने सफर का विकल्प तलाशना होगा.

और पढ़ें: ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें! दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर 13 अक्टूबर तक नहीं रुकेगी के ट्रेनें, जानिए वजह

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम रूट रद्द होने की तारीख
68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू पैसेंजर गेवरा रोड → बिलासपुर 19 जुलाई
68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर रायपुर → बिलासपुर 19 जुलाई
58204 रायपुर–कोरबा पैसेंजर रायपुर → कोरबा 18 और 19 जुलाई
68746 रायपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रायपुर → गेवरा रोड 18 जुलाई
68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर बिलासपुर → रायपुर 18 और 19 जुलाई
58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर कोरबा → रायपुर 18 और 19 जुलाई
68745 गेवरा रोड–रायपुर मेमू पैसेंजर गेवरा रोड → रायपुर 19 जुलाई
68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर बिलासपुर → गेवरा रोड 19 जुलाई

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले

उत्तर रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर तकनीकी बदलावों के कारण कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है. अब जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस, बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला, साबरमती-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला जैसी कुल 18 प्रमुख गाड़ियां पुराने प्लेटफॉर्म के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 4 (PF-04) पर आएंगी. यह व्यवस्था अलग-अलग तारीखों से शुरू होकर 13 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी.

भुवनेश्वर-मुंबई एक्सप्रेस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर

पूर्व तटीय रेलवे (East Coast Railway) की तरफ से ओडिशा और महाराष्ट्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. रेलवे के आधिकारिक सूचना के मुताबिक, भुवनेश्वर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) जाने वाली ट्रेन संख्या 11020 (कोणार्क एक्सप्रेस) को बहाल कर दिया गया है. पहले इस ट्रेन को दादर स्टेशन पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 15 जुलाई से इसे फिर से अपने पुराने और निर्धारित आखिरी स्टेशन यानी मुंबई सीएसएमटी (CSMT) तक चलाया जा रहा है.

सफर पर निकलने से पहले इन बातों का जरूर रखें ख्याल

रेलवे प्रशासन ने सभी प्रभावित रूटों के यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने सफर की प्लानिंग पहले से कर लें. ट्रेनों के कैंसिल होने या उनके बदले हुए समय की पल-पल की जानकारी के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप पर जाकर भी अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.