रेत के साम्राज्य की खूनी जंग! BJP नेता समेत 3 को SUV में जिंदा जलाया, इलाके में सनसनी

BJP Leader Burnt Alive in SUV: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत खनन को लेकर पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोप है कि हमलावरों ने एक SUV को टक्कर मारकर आग लगा दी, जिससे बीजेपी से जुड़े एक नेता समेत 3 लोगों की मौत हो गई.

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BJP Leader Burnt Alive in SUV: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेत खनन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में बीजेपी से जुड़े एक नेता समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, लंबे समय से दो समूहों के बीच रेत खनन और उससे जुड़े कारोबार को लेकर विवाद चल रहा था. दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार तनातनी और शिकायतें सामने आ चुकी थीं. मंगलवार रात ये विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. बताया जा रहा है कि एक पक्ष के कुछ लोग बातचीत के लिए दूसरे पक्ष से मिलने पहुंचे थे. इसी दौरान दोनों समूह आमने-सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि हमला शुरू हो गया. पुलिस के अनुसार पीड़ित पक्ष दो वाहनों में सवार था, जिनमें एक फॉर्च्यूनर SUV और दूसरी कार शामिल थी.

जांच में सामने आया है कि SUV को रास्ते में रोका गया और उस पर कथित तौर पर एक वाहन से कई बार टक्कर मारी गई. टक्कर की वजह से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया. इसके बाद वाहन में आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी SUV को अपनी चपेट में ले लिया. इस भयावह घटना में बीजेपी से जुड़े भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं नागेंद्र सिंह गंभीर रूप से झुलस गए और उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. तीसरे मृतक वीरेंद्र प्रताप सिंह थे, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना में घायल अन्य लोगों का इलाज जारी है.

कैसे लगाई गई आग?

वहां मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया है कि वाहन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई थी. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या फिर टक्कर के बाद किसी तकनीकी कारण से लगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके का दौरा किया. पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी और तोड़फोड़ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. शुरुआती जांच में सात से नौ लोगों के नाम सामने आए हैं.

पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर अवैध खनन और उससे जुड़े विवादों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन कारोबार को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से तनाव बना हुआ था, लेकिन इस तरह की हिंसक वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.