PM मोदी के जन्मदिन पर 1.5 करोड़ दीयों से जगमगाया छत्तीसगढ़, सेवा संकल्प अभियान से बड़ी तादाद में जुड़े लोग 

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर को ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयोजकों के अनुसार, प्रदेशभर में 1.50 करोड़ से ज्यादा दीये जलाए गए. गांवों से लेकर शहरों तक कई जगहों पर लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किए. कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और सेवा के प्रति आभार जताने से जोड़ा गया. अलग-अलग जिलों में मंदिरों, चौक-चौराहों, मैदानों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग जुटे और दीये जलाए.
‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम में समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी देखने को मिली. महिलाओं, युवाओं, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने कई जगहों पर मिलकर दीप जलाए. कुछ स्थानों पर दीयों से अलग-अलग आकृतियां और संदेश भी बनाए गए. रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम हुए. रायपुर के महादेव घाट पर भी बड़े स्तर पर दीप जलाए गए. कार्यक्रम का मुख्य फोकस जनभागीदारी और सामूहिक आयोजन पर रहा.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और उनके नेतृत्व को लेकर कई बातें कहीं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अपना जीवन राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किया है. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश में विकास, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई फैसले हुए हैं. यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक और सार्वजनिक बयान है. कार्यक्रम में दीप जलाने के जरिए प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने की बात कही गई.
‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत अलग-अलग जिलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन आयोजनों में जनसेवा, सामाजिक भागीदारी और लोगों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा रहा. इससे पहले राज्य में उचित मूल्य की दुकानों समेत कई स्थानों पर दीप जलाने की तैयारियां की गई थीं. अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में भी अभियान को गांव और शहर दोनों स्तरों पर लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई थी.
छत्तीसगढ़ में ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है. इस दौरान जनसेवा और जनभागीदारी से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अभियान का उद्देश्य सेवा और सुशासन से जुड़े संदेश को लोगों तक पहुंचाना और विभिन्न वर्गों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना बताया गया है. ‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम के दौरान प्रदेशभर में बड़ी संख्या में दीप जलाए गए. आयोजकों के मुताबिक, 1.50 करोड़ से ज्यादा दीयों का यह आयोजन राज्य में बड़े स्तर पर हुई जनभागीदारी का हिस्सा रहा.
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