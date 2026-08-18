कुल्हाड़ी से मां-बाप को काटा, फिर बोरे में भरी लाश... भाई के पहुंचते ही फरार हुआ आरोपी बेटा

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक बेटे पर अपने बुजुर्ग माता-पिता की हत्या करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक विवाद के बाद आरोपी ने दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला किया और शवों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की.

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Chhattisgarh Double Murder: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक ही परिवार के भीतर हुई हिंसक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी. पुलिस के मुताबिक, सोमवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने माता-पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, वारदात से पहले आरोपी और उसके माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.

पुलिस के अनुसार, विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने अपने पिता हिराधर यादव और मां गुलाबी पर कुल्हाड़ी से कई वार किए. हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हत्या के बाद शव बोरे में रखे

वारदात के बाद मामला और गंभीर तब हो गया जब आरोपी ने कथित तौर पर दोनों शवों को एक बोरे में डाल दिया. पुलिस के अनुसार, वह शवों को कहीं ले जाकर ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान उसके भाई और कुछ ग्रामीणों को घटना की जानकारी हो गई.

आरोपी का भाई जब घर पहुंचा तो उसे देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया. इसके बाद ग्रामीणों ने घर में रखे बोरे को खोला तो उसमें दोनों के शव मिले. घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई.

घर के अंदर मिले खून के निशान

ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के बाद घर के अंदर खून के निशान और बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव बरामद करने के साथ ही घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और वारदात के पीछे आरोपी की वास्तविक मंशा क्या थी. घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है और परिवार के सदस्यों तथा आसपास मौजूद ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि हत्या के बाद आरोपी ने शवों को बोरे में क्यों रखा और उन्हें कहां ले जाने की योजना थी. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ वारदात से जुड़े और तथ्य सामने आने की उम्मीद है.

परिवार में विवाद ने लिया हिंसक रूप

प्रारंभिक पुलिस जानकारी के मुताबिक, हत्या से पहले परिवार के भीतर बहस हुई थी. हालांकि, विवाद की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के जरिए घटना की पूरी कड़ी समझने की कोशिश करेगी.

फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है और मामले की जांच जारी है. स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर काफी चर्चा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात के कारण और घटनाक्रम के बारे में पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.