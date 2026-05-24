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पेंशन के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर बैंक पहुंची बहू, वायरल हुई भावुक कर देने वाली तस्वीर

Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ में बहू अपनी 90 साल की सास को पीठ पर बैठाकर 9 किलोमीटर दूर बैंक पहुंची. पेंशन के लिए किया गया यह संघर्ष सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

Published date india.com Published: May 24, 2026 5:23 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Rural India Struggle
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Chhattisgarh Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहू और 90 साल की बुजुर्ग सास की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके से सामने आई है, जिसमें एक बहू अपनी सास को पीठ ढोते हुए दिखाई देती है. तेज धूप, जंगल के रास्ते, पत्थरों से भरी पगडंडी और बीच में बहते छोटे नालों को पार करते हुए वह बैंक तक पहुंच रही थी. यह तस्वीर लोगों को भावुक कर रही है और गांवों में सरकारी सुविधाओं की हालत पर सवाल भी खड़े कर रही है.  

पेंशन लेने के लिए करना पड़ा कठिन सफर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का नाम सुखमनिया बाई है. वह अपनी सास को लगभग 9 किलोमीटर दूर बैंक लेकर गई ताकि उन्हें पेंशन मिल सके. इलाके में सड़क और वाहन की सुविधा ठीक नहीं है. ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. जंगल और पहाड़ी रास्तों के कारण सफर और भी मुश्किल हो जाता है. गांव वालों का कहना है कि यहां रहने वाले बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए बैंक तक पहुंचना बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है. 

वीडियो में दिखी दर्द भरी मजबूरी

वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब महिला से पूछता है कि वह अपनी सास को पीठ पर उठाकर इतनी दूर क्यों लेकर जा रही है, तब महिला बताती है कि बैंक से पेंशन लेने के लिए बुजुर्ग महिला का खुद मौजूद होना जरूरी है. फिंगरप्रिंट और पहचान जांच के बिना पैसा नहीं मिलता. महिला यह भी कहती है कि गांव में कोई वाहन सुविधा नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ता है. रास्ते में कई जगह नाले और ऊबड़-खाबड़ रास्ते भी आते हैं. 

पहले आसान थी व्यवस्था, अब बढ़ी परेशानी

महिला ने बातचीत में बताया कि पहले पेंशन का पैसा गांव में ही आसानी से मिल जाता था या फिर किसी स्थानीय व्यवस्था के जरिए पहुंच जाता था. लेकिन अब वह सुविधा बंद हो चुकी है. इसी वजह से परिवारों को बुजुर्ग लोगों को खुद बैंक तक लेकर जाना पड़ रहा है. परिवार को करीब 1500 रुपये पेंशन मिलती है, जो कई बार एक साथ कुछ महीनों की दी जाती है. इतनी छोटी रकम के लिए इतना कठिन सफर लोगों को परेशान कर रहा है. 

सोशल मीडिया पर उठे कई सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं. कई लोगों का कहना है कि जब देश में डिजिटल सेवाओं और घर तक सुविधाएं पहुंचाने की बात होती है, तब भी दूरदराज के गांवों में लोग ऐसी परेशानियां झेल रहे हैं. लोगों का मानना है कि आदिवासी और जंगल वाले इलाकों में आज भी सड़क, बैंक और सरकारी सेवाओं की हालत कमजोर है. यही वजह है कि बुजुर्गों के लिए छोटी सी सरकारी मदद भी बड़ी मुश्किल बन जाती है. 

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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