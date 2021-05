Chhota Rajan News: कोविड-19 से पूरी तरह ठीक होने के बाद अंडरवर्ल्ड के कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) को तिहाड़ जेल वापस भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि छोटा राजन को मंगलवार को एम्स से छुट्टी मिली जिसके बाद उसे दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया. छोटा राजन 22 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उसे 24 अप्रैल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया था. Also Read - कोविड मरीजों को दिया जा रहा निशुल्क 'कोरोना किट', पाने का है यह आसान तरीका; सिर्फ इस नंबर पर करें कॉल और...

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक 61 साल के राजन को मंगलवार को ठीक होने के बाद अस्पताल से दोबारा तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया. इससे पहले जेल प्रशासन ने उन खबरों को खारिज कर दिया था, जिनमें राजन की मौत का दावा किया जा रहा था.

Underworld don Chhota Rajan discharged from AIIMS after recovering from COVID19: AIIMS Officials

He was admitted to the hospital on 25th April.

