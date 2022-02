Dawood Ibrahim Money laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से जुड़े कई ठिकानों पर मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में छापेमारी की. दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर (Haseena Parkar) के घर पर ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने सुबह-सुबह छापा मारा था. ED के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में छोटा शकील (Chhota Shakeel) के सहयोगी सलीम कुरैशी से कल 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी.Also Read - भारत ने UN में पाक को फटकारा, कहा- मुंबई, पठानकोट, पुलवामा में हमला करने वाले आतंकियों को दे रहा संरक्षण

Salim Qureshi, Chhota Shakeel’s aide was questioned yesterday for nine hours in connection with a money laundering case involving Dawood Ibrahim: Enforcement Directorate Official

