Video : 'दुश्मनी जम कर करो, लेकिन...', मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों को दी पर्सनल अटैक से बचने की सलाह

Lok Sabha Chunav Dates 2024 : दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव, चार राज्यों में विधानसभा चुनाव और 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ किया गया. शनिवार को भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार (Rajiv Kumar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदान की तारीखों की घोषणा की. 19 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग करवाई जाएगी और 4 जून, 2024 को मतदान की गणना की जाएगी. चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए रजीव कुमार ने राजनीतिक पार्टियों को हिंसा मुक्त इलेक्शन का निर्देश दिया, साथ ही उन्होंने मशहूर लेखक बशीर बद्र की एक शायरी बोलकर राजनीतिक पार्टियों को सलाह दी कि उन्हें एक-दूसरे पर निजी हमलों से बचना चाहिए.

“दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे

जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों”

बशीर बद्र के इस शेर को दोहराते हुए चीफ इलेक्शन कमीश्नर राजीव कुमार ने कहा, ‘राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बद्र साहब का एक शेर याद आता है ‘दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों…’ और वैसे भी आजकल जल्दी-जल्दी दोस्त और जल्दी-जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही चल रही है. तो पार्टियां कम से कम ऐसा कुछ गंदा ना बोलें कि वो फिर एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके.’ गौरतलब है कि अक्सर चुनाव के दौरान देखा जाता है कि राजनीतिक दल और नेता विरोधी पार्टियों पर निजी हमले करती हैं, जिससे विवाद बढ़ जाता है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों से गुजारिश की है कि वो इस चुनाव ऐसा कुछ ना करें.

