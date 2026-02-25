Hindi India Hindi

Chief Justice Of India Cji Suryakant Bungalow 19 Akbar Road Know What Facilities They Get

Chief Justice of India सूर्यकांत को कौन सा बंगला मिला, जानिए कहां हैं सरकारी आवास, क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

CJI ने ncert से कहा है, "मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा. कानून अपना काम करेगा. मैं जानता हूं इसे कैसे संभालना है." जानिए क्या है पूरा मामला.

जस्टिस सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को 53वें CJI के रूप में शपथ ली. वे हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2019 से जज थे. उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक चलेगा.

CJI पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के साथ, उनका सरकारी आवास लुटियंस दिल्ली में स्थित है, जो कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाओं वाला माना जाता है. उनकी संपत्ति (नेटवर्थ) भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक घोषित है, जो पारदर्शिता का उदाहरण है.

CJI सूर्यकांत का सरकारी आवास

CJI का आधिकारिक सरकारी आवास लुटियंस दिल्ली के प्रतिष्ठित इलाके में है. पहले यह मुख्य रूप से 5, कृष्णा मेनन मार्ग (था, लेकिन हाल के बदलावों के बाद दो बंगलों को CJI के लिए आरक्षित किया गया है ताकि नए CJI को आवास के लिए इंतजार न करना पड़े.

जस्टिस सूर्यकांत ने 19, अकबर रोड वाले बंगले को चुना है, जो पहले से ही उनको आवंटित था. यह एक दो मंजिला विशाल इमारत है जिसमें बड़ा ऑफिस स्पेस भी है, जो आधिकारिक कामकाज के लिए सुविधाजनक है. यह इलाका कैबिनेट मिनिस्टर स्तर के आवासों जैसा है, जहां सुरक्षा, स्टाफ और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं.

CJI सूर्यकांत के सरकारी आवास में सुविधाएं

CJI आवास में विशाल बंगला होता है जो दो मंजिला होता है, इसमें ऑफिस के लिए बड़ा स्पेस भी होता है. पूर्ण सरकारी सुरक्षा दी जाती है. घरेलू स्टाफ में सफाई, रसोई, गार्डनर आदि दिए जाते हैं.

आधिकारिक वाहन Mercedes-Benz जैसा लग्जरी कार दी जाती है, जैसा कि पूर्व CJI सौंपते हैं. बिजली, पानी, मेंटेनेंस फ्री, और प्रोटोकॉल सुविधाएं होती है. यह लुटियंस जोन में होने से प्राइम लोकेशन है, जहां रहना प्रतिष्ठित माना जाता है.

Add India.com as a Preferred Source

फिलहाल क्यों चर्चा में हैं जस्टिस सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत सबसे ज्यादा NCERT की क्लास 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” (corruption in judiciary) के संदर्भ पर चर्चा में हैं. 25 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर CJI ने गंभीर नाराजगी जताई और मामले पर सुओ मोटो संज्ञान (suo motu cognisance) ले लिया.

CJI सूर्यकांत ने इसे “calculated and deep-rooted attempt” करार दिया, जो न्यायपालिका की छवि को खराब करने की कोशिश है. उन्होंने कहा, “मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा. कानून अपना काम करेगा. मैं जानता हूं इसे कैसे संभालना है.” यह विवाद तब शुरू हुआ जब NCERT ने नई क्लास 8 की किताब में “न्यायपालिका की भूमिका” अध्याय में भ्रष्टाचार, मामलों का बैकलॉग जैसी चुनौतियों का जिक्र किया.