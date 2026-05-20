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Chief Minister Pushkar Singh Dhami Pays Heartfelt Tribute To General Bc Khanduri

बीसी खंडूडी के निधन पर भावुक हुए सीएम धामी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा- अंत्येष्टि में हुए शामिल

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनरल बीसी खंडूडी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और हरिद्वार में आयोजित अंतेष्टि में भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री इस दौरान बेहद भावुक और गमगीन नजर आए.

Uttarakhand News: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी (Bhuvan Chandra Khanduri) का मंगलवार (19 मई) को 90 साल की उम्र में निधन हो गया. भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद भावुक नजर आए. जनरल खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से तत्काल देहरादून लौटे, बल्कि हरिद्वार में सम्प्पन अंतेष्टि में भी शामिल हुए. जनरल खंडूड़ी के निधन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हो रहे थे.

छत्तीसगढ़ से तुरंत वापस लौटे धामी

शोक समाचार मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तत्काल देहरादून के लिए रवाना हुए. यहां उन्होंने सीधे बंसत विहार स्थित जनरल खंडूडी के आवास का रुख किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किए. उन्होंने शोकाकुल परिवार का ढाढस भी बंधाया.

तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान

इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रति जनरल खंडूडी के योगदान को नमन करते हुए, उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक और एक दिन के अवकाश के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने जनरल खंडूडी की अंतेष्टि पुलिस सम्मान के साथ सम्पन्न कराने के भी निर्देश दिए.