EnglishHindi

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'तीज महोत्सव 2026’ में लिया हिस्सा, दिल्ली हाट में बड़ा आयोजन

Rekha Gupta: दिल्ली हाट (INA) में आयोजित 'तीज महोत्सव 2026' में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की और महिलाओं के साथ पावन त्योहार का आनंद साझा किया.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 9, 2026, 12:26 PM IST
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'तीज महोत्सव 2026’ में लिया हिस्सा, दिल्ली हाट में बड़ा आयोजन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट, आईएनए में ‘तीज महोत्सव 2026’ में हिस्सा लिया. (photo credit, IANS, for representation only)

Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (8 अगस्त) को दिल्ली हाट, आईएनए में ‘तीज महोत्सव 2026’ में हिस्सा लिया और महिलाओं, बहनों के साथ इस आनंद को साझा किया. पूरा परिसर परंपराओं और संस्कारों के रंग में रंगा था. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प के साथ हमारी सरकार दिल्ली की प्रगति के साथ उसकी संस्कृति और परंपराओं को भी पूरे गौरव से आगे बढ़ा रही है. सावन की हरियाली, शिव-पार्वती का पावन प्रेम, बहनों के हाथों में सजी मेहंदी और लोकगीतों की मिठास, यही तो हमारी तीज है, यही हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है.

सीएम ने कहा कि मेहंदी, बिंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं से लेकर तीज, पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, खान-पान और परिवार के साथ की जाने वाली गतिविधियों तकयह त्योहार संस्कृति, रचनात्मकता और उत्सव को एक ही मंच पर लाता है. ऐसे मंचों के ज़रिए, दिल्ली न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो रही है, बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय उद्यमियों के लिए बेहतर अवसर भी पैदा कर रही है. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा, विधायक शिखा रॉय सहित बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित रहीं.

और पढ़ें: कांवड़ियों के बीच पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, शिवभक्तों पर की फूलों की बारिश, सेवा शिविरों में लिया व्यवस्थाओं का जायजा

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.