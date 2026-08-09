दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'तीज महोत्सव 2026’ में लिया हिस्सा, दिल्ली हाट में बड़ा आयोजन

Rekha Gupta: दिल्ली हाट (INA) में आयोजित 'तीज महोत्सव 2026' में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की और महिलाओं के साथ पावन त्योहार का आनंद साझा किया.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट, आईएनए में ‘तीज महोत्सव 2026’ में हिस्सा लिया. (photo credit, IANS, for representation only)

Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (8 अगस्त) को दिल्ली हाट, आईएनए में ‘तीज महोत्सव 2026’ में हिस्सा लिया और महिलाओं, बहनों के साथ इस आनंद को साझा किया. पूरा परिसर परंपराओं और संस्कारों के रंग में रंगा था. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प के साथ हमारी सरकार दिल्ली की प्रगति के साथ उसकी संस्कृति और परंपराओं को भी पूरे गौरव से आगे बढ़ा रही है. सावन की हरियाली, शिव-पार्वती का पावन प्रेम, बहनों के हाथों में सजी मेहंदी और लोकगीतों की मिठास, यही तो हमारी तीज है, यही हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है.

सीएम ने कहा कि मेहंदी, बिंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं से लेकर तीज, पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, खान-पान और परिवार के साथ की जाने वाली गतिविधियों तक—यह त्योहार संस्कृति, रचनात्मकता और उत्सव को एक ही मंच पर लाता है. ऐसे मंचों के ज़रिए, दिल्ली न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो रही है, बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय उद्यमियों के लिए बेहतर अवसर भी पैदा कर रही है. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा, विधायक शिखा रॉय सहित बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित रहीं.