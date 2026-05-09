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Chief Of Defence Staff Government Of India Appoints Lieutenant General N S Raja Subramani Retd As Cds

Chief of Defence Staff: लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (R) होंगे देश के अगले CDS, सरकार ने की नियुक्ति की घोषणा

Chief of Defence Staff: देश को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गए हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (PVSM, AVSM, SM, VSM - सेवानिवृत्त) इस पद पर नियुक्त किए गए हैं.

Lieutenant General N S Raja Subramani PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.), Pic Credit- ANI

Chief of Defence Staff: केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (रिटायर्ड) को भारत का अगला CDS नियुक्त करने की घोषणा कर दी है. लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि (R), लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे जो इसी महीने 31 मई को रिटायर हो रहे हैं. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) को देश का सर्वोच्च सैन्य पद माना जाता है. इस पद पर रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि (R) तीनों सेनाओं के समन्वय तथा सैन्य खरीद की देखरेख करेंगे. वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे.

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि?

लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (PVSM, AVSM, SM, VSM – सेवानिवृत्त) पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर अगले आदेश तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर रहेंगे. वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान, 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि 1 सितंबर 2025 से अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले, वे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक थल सेना के उप-प्रमुख (Vice Chief of the Army Staff) रहे थे. वह मार्च 2023 से जून 2024 तक मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे.

Government of India appoints Lieutenant General N S Raja Subramani PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.) as the Chief of Defence Staff, who shall also function as Secretary to Government of India, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until… pic.twitter.com/FpGolQxe5a — ANI (@ANI) May 9, 2026