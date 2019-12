नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) को आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of defense staff) के रूप में नियुक्त किया गया. 1 जनवरी को निवर्तमान सेना प्रमुख बिपिन रावत पदभार संभालेंगे. इस दौरान वे वॉर मेमोरियल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित किया. बता दें कि निवर्तमान सेना प्रमुख का साउथ ब्लॉक में आर्मी चीफ के रूप में विदाई किया गया. इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

Chief of Defence Staff General Bipin Rawat: I wish to convey my best wishes to General Manoj Naravane who will be assuming the office as the 28th Army chief, for a successful innings. pic.twitter.com/u0jyaCWyQX

मीडिया को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा- आज मैंने सेना के मुख्यालय से विदाई ले ली है. मैं भारतीय सेना के सैनिकों, पद और भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी वजह हर परिस्थितियों में हम स्थिर रहें. इस दौरान निवर्तमान सेना प्रमुख ने नए सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाना को शुभकामनाएं भी दी. उन्होंने कहा कि मैं जनरल मनोज नरवाना (Manoj Mukund Naravane) को उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं. बता दें कि जनरल मनोज नरवाना 28वें सेना प्रमुख होंगे जो इस पद को संभालेंगे.

General Bipin Rawat on being asked whether Indian Army is better prepared to take on the challenges at Pakistan and China border: Yes, they are better prepared. pic.twitter.com/DT2mXxA7cW

