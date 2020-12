Child Pornography: केरल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और इसे इंटरनेट पर साझा करने के आरोप में एक डॉक्टर और IT पेशेवरों सहित 41 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस ‘ऑपरेशन पी-हंट’ के लिए इंटरपोल के साथ हाथ मिलाया था. इसी के मद्देनजर पुलिस टीम ने केरल में 46 स्थानों पर छापे मारे और सोमवार को 339 मामले दर्ज किए. Also Read - Kerala Local Body Polls: केरल में स्थानीय निकाय के चुनावों की तारीख घोषित, ये रहें वोटिंग के डेट

Kerala Police have arrested 41 people in statewide raids conducted against the circulation of child pornographic content and to curb sexual abuse against children. A total of 339 cases have been registered across the state. #Kerala

— ANI (@ANI) December 28, 2020