सिर्फ मां पाल रही है बच्चा तो पिता का सरनेम रखने की ज़रूरत नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

बेंच ने फैसला सुनाया कि सिर्फ़ अपनी मां द्वारा पाले-पोसे गए बच्चे को पब्लिक रिकॉर्ड में पिता का नाम रखने के लिए मजबूर करना, आर्टिकल 21 के तहत सम्मान के अधिकार और संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत बराबरी की गारंटी का उल्लंघन है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन औरतों के लिए बेहद अहम फैसला लिया है, जो बच्चे को अकेले पाल रही है. कोर्ट ने कहा है जिस बच्चे को सिर्फ़ अकेली मां ने पाला है, उसे स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम या जाति रखने के लिए सिर्फ़ इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फ़ॉर्मेट में पहले इसकी ज़रूरत थी. कोर्ट ने कहा कि ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे की पहचान, इज़्ज़त और भलाई दिखनी चाहिए, न कि पितृसत्तात्मक कमियां.

कोर्ट ने आगे कहा कि जहां बच्चे की ज़िंदगी में पिता का कोई रोल नहीं है और मां अकेली पेरेंट और नेचुरल गार्जियन है, वहां एजुकेशनल रिकॉर्ड में मां का नाम और जाति बदलना कानूनी तौर पर सही और संवैधानिक तौर पर ज़रूरी है.

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन एस. वेनेगावकर की डिवीज़न बेंच ने एजुकेशन अधिकारियों के 02.06.2025 के उस कम्युनिकेशन को रद्द कर दिया जिसमें सुधार की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था और स्कूल को निर्देश दिया कि वह गैजेट नोटिफ़िकेशन के वेरिफ़िकेशन के बाद जनरल रजिस्टर और सभी कॉन्सिकुएंशियल रिकॉर्ड में पिता का नाम और सरनेम मां के नाम से बदल दे.

यह कहा गया, “संविधान का वादा यह नहीं है कि राज्य पुरानी सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखेगा; बल्कि यह कि राज्य सम्मान और समान नागरिकता की रक्षा करेगा, खासकर बच्चों के लिए, जिन्हें बड़ों के व्यवहार या सामाजिक भेदभाव के नतीजे नहीं भुगतने पड़ सकते.”

बेंच ने यह भी आदेश दिया कि बच्चे की जाति मां की जाति के आधार पर “अनुसूचित जाति – महार” के रूप में दर्ज की जाए, मां को उस आधार पर बच्चे के लिए जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, और सक्षम अधिकारी को पिता के रिकॉर्ड पर ज़ोर दिए बिना तथ्यों पर ध्यान देकर दावे पर फैसला करने का निर्देश दिया.

इस मामले के आधार पर दिया गया फैसला

यह मामला एक 12 साल की लड़की से जुड़ा था जो अपनी मां की खास कस्टडी में थी. बच्चे के जन्म के कारण बलात्कार करने वाले जैविक पिता ने, एक रिकॉर्डेड समझौते के तहत, उसकी परवरिश में सभी रिश्ते, ज़िम्मेदारी और भूमिका छोड़ दी थी, जिसके बाद मां बच्चे की परवरिश करने वाली सिंगल मदर बन गई. मां ने स्कूल रिकॉर्ड में बच्चे के नाम और जाति में सुधार के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए एक गजट नोटिफिकेशन मिला था, लेकिन अधिकारियों ने इसे इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि सेकेंडरी स्कूल कोड ऐसे बदलावों की इजाज़त नहीं देता.

इस तरीके को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर का मकसद सही और मौजूदा स्थिति को रिकॉर्ड करना और दिखाना है और बाद के डेवलपमेंट के बावजूद पहचान को फॉसिल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

सिंगल मां को पूरी पेरेंट की पहचान

आगे कहा गया, बच्चे की नागरिक पहचान के मकसद से एक सिंगल मां को पूरी पेरेंट के तौर पर पहचान देना कोई दान का काम नहीं है; यह संवैधानिक वफादारी है. इसमें कहा गया कि राज्य का अपना सरकारी प्रस्ताव, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मां का नाम शामिल करने को ज़रूरी बनाता है, समानता और सम्मान पर आधारित पॉलिसी को दिखाता है और यह मानता है कि जहाँ कस्टडी और वेलफेयर की ज़रूरत हो, वहाँ पिता की पहचान बदलने लायक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पिता की पहचान को नागरिक पहचान का डिफ़ॉल्ट ज़रिया मानने से महिलाओं और उनके बच्चों पर एक स्ट्रक्चरल बोझ पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए असमानता बढ़ती है.