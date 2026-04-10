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12 घंटे से बोरवेल में फंसा मासूम बच्चा, 75 फीट की गहराई पर मिला, NDRF और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटीं

भेड़ों को चराने के लिए अपने परिवार के साथ आया 3 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था.

Published date india.com Published: April 10, 2026 2:44 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक तीन साल का बच्चा लगभग 12 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है. रातभर चले ऑपरेशन में प्रशासन को सफलता नहीं मिली. फिलहाल, जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) और एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन बल) की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं.
जानकारी के अनुसार, उज्जैन के बड़नगर इलाके के झलारिया गांव में अपने परिवार के साथ भेड़ चराते समय 3 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया. बच्चे के पता लगभग 75 फीट की गहराई पर चला है. सुरंग खोदने का काम चल रहा है. बचाव कार्य जारी रहने के दौरान परिवार घटनास्थल के पास ही बैठा है.

भेड़ों को चराने के लिए आया था…

जिला प्रशासन ने घटना के कुछ घंटे बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था. कई मशीनें मौके पर बुलाई गईं और बोरवेल के आसपास दूसरा गड्ढा खोदा गया. हालांकि, शुक्रवार सुबह तक बच्चा बोलवेल में ही फंसा रहा. उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “गुरुवार रात करीब 9 बजे से झालरिया गांव में बचाव अभियान जारी है. भेड़ों को चराने के लिए अपने परिवार के साथ आया 3 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं.”

बोरवेल में कैमरा और अन्य डिवाइस डाले हैं

उन्होंने आगे बताया कि रेस्क्यू टीम ने बच्चे की हलचल पर नजर रखने के लिए बोरवेल में एक कैमरा और अन्य डिवाइस डाले हैं. लगातार प्रयास जारी हैं कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए. एक रिश्तेदार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि उनका बच्चा एक बोरवेल में गिर गया. उन्होंने कहा, “यह घटना तब हुई जब बच्चा एक बोरवेल में गिर गया. शायद उसने बोरवेल के खुले मुंह को बाल्टी जैसा कोई खुला बर्तन समझ लिया था. यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई. बच्चा गलती से खुले बोरवेल में गिर गया. हमें घटनास्थल से दूर डेरा डाल कर रह रहे हैं, जब हमें घटना की जानकारी मिली तो हम यहां आए.” (इनपुट एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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