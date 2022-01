Covid19: देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरियंट ओमीक्रोन के संक्रमण से बच्‍चों को बचाने के लिए आज शुरू हुए टीकाकरण को लेकर बच्‍चों में खूब उत्‍साह दिख रहा है. देश में बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आज करीब 13 लाख बच्‍चों ने टीके लगवाए हैं. 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड -19 टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और CoWIN प्लेटफॉर्म के सीईओ डॉ आरएस शर्मा ने बताया, ”बच्चे काफी उत्साहित हैं और टीकाकरण को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. आज (दोपहर 3 बजे तक) लगभग 13 लाख बच्चों को टीके दिए गए. वहीं, दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज आरएमएल अस्पताल का दौरा किया और 15-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का जायजा लिया और उनसे बातचीत की.Also Read - सिडनी टेस्ट से पहले कोच समेत सपोर्ट स्टाफ में कोविड मामले आने से मुश्किल में है इंग्लैंड टीम: जो रूट

Eligible persons for the #COVID19 precaution dose don’t have to register themselves again on CoWIN app. They can just schedule their appointment for the precaution dose from the same (CoWIN) account: Dr RS Sharma, CoWIN platform Chief pic.twitter.com/YcEnG716ke

— ANI (@ANI) January 3, 2022