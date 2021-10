Bharat Biotech Covaxin: देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine for children) को लेकर बड़ी खुशखबरी है. बच्चों के लिए वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कमिटी ने बच्चों के लिए बनी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अब देश में 2 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाएगी. केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएंगी.Also Read - Corona Vaccine For Children: भारत में कब लगेगी बच्चों को कोरोना वैक्सीन, कितना करना होगा इंतजार, जानिए जवाब

बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है. देश में भारत बायोटेक ऐसी पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल किया था. सेकेंड फेज-थर्ड फेज के ट्रायल के बाद जिसके बाद कंपनी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय की कमिटी को सौंपी थी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है. अब इसके साथ ही बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी.बताया गया है कि बच्चों को भी बड़ों की तरह कोवैक्सीन की दो टीके लगेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, उन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जा सकती है जिनको अस्थमा आदि की दिक्कत है. सरकारी जगहों पर यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी.

Subject Expert Committee (SEC) has given a recommendation to DCGI (Drugs Controller General of India) for the use of BharatBiotech’s Covaxin for 2-18 year olds: Official sources

