चीन ने फिर की चालबाजी, 26/11 हमले के वांटेड साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में लगाया अड़ंगा

चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखाई है. चीन की नापाक हरकत एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है. ड्रैगन ने 26/11 के वांटेड लश्कर आतंकवादी (Lashkar-e-Taiba) साजिद मीर (Terrorist Sajid Mir) को वैश्विक आतंकी घोषित (Global Terrorist) करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत और अमेरिका ने मिलकर मुंबई हमले के वांटेड साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया था, जिस पर चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया.

