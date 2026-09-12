अगले साल चीन की होगी BRICS पर अध्यक्षता, शी जिनपिंग ने बताया बड़ा प्लान

चीन अगले साल BRICS की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि चीन अपनी अध्यक्षता के दौरान सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर आपसी सहमति बनाने और आगे की योजनाओं पर काम करेगा. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शी जिनपिंग के बयान को साझा किया. उन्होंने बताया कि चीन सभी देशों के साथ मिलकर BRICS सहयोग के तीसरे स्वर्णिम दशक की शुरुआत करने की कोशिश करेगा. शी जिनपिंग ने BRICS बैठक के दौरान मध्य-पूर्व की स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चल रहे युद्धों का आम लोगों पर गंभीर असर पड़ रहा है. उनके मुताबिक, लगातार जारी संघर्ष न सिर्फ संबंधित देशों के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के भी खिलाफ हैं.
चीनी राष्ट्रपति ने संबंधित पक्षों से राजनीतिक बातचीत के जरिए विवादों का समाधान निकालने की अपील की. उन्होंने स्थायी और व्यापक युद्धविराम के लिए प्रयास करने की भी बात कही. शी जिनपिंग ने कहा कि चीन दूसरे BRICS देशों के साथ मिलकर मध्य-पूर्व में शांति और स्थिरता कायम करने में अपनी भूमिका निभाएगा. चीन को BRICS की अध्यक्षता ऐसे समय में मिलने जा रही है, जब समूह वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, ध्रुवीकरण और देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को लेकर चिंता जता रहा है. 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में नेताओं ने दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया.
नई दिल्ली में शनिवार को जारी की गई ‘2026 नई दिल्ली घोषणा’ में BRICS नेताओं ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में ध्रुवीकरण और अविश्वास बढ़ रहा है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है. BRICS नेताओं ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों और सुरक्षा से जुड़े खतरों का सामना राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष की स्थिति को टाला जा सकता है. साथ ही, किसी भी विवाद की मूल वजहों को दूर करने पर भी ध्यान देना जरूरी है. घोषणा में यह भी कहा गया कि दुनिया के सभी देशों की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. नेताओं ने बातचीत, सलाह-मशवरे और कूटनीति के जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
BRICS नेताओं ने क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि ये संगठन संघर्षों को रोकने और उनका शांतिपूर्ण समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. अगले साल चीन की BRICS अध्यक्षता को इसी व्यापक वैश्विक माहौल के बीच देखा जा रहा है. चीन का कहना है कि वह अपनी अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग और आम सहमति को बढ़ाने के साथ BRICS के तीसरे स्वर्णिम दशक की शुरुआत पर जोर देगा. (IANS Hindi)
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