China Constructs 3 Villages Near Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते आ रहे चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे फिर से दोनों देशों में एक और नया विवाद पैदा हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन (China) ने बुम ला पास (Bum La Pass) से करीब पांच किलोमीटर दूर कम से कम तीन गावों (Villages) का निर्माण किया है Also Read - US से टकराव की तैयारी कर रहा चीन, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा: अमेरिकी खुफिया निदेशक

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास कम से कम तीन गाँवों की स्थापना की है. रिपोर्ट की मानें तो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और भूटान के बीच त्रिकोणीय जंक्शन के पास गांवों का निर्माण किया गया है. गौरतलब है कि इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है. Also Read - China-India Tension: चीन बनाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध, भारत भी बांध बनाकर देगा करारा जवाब

भारत-चीन सीमा विवाद 3,488 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर है. चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है जिसे भारत हमेशा मजबूती से खारिज करता आया है. अब चीन की ये नई चाल उसके क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. Also Read - Chinese Spacecraft Lands On Moon: चांद पर उतरा चीन का अंतरिक्षयान 'Change 5', जानें इसके मायने...

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन गांवों का निर्माण तब किया गया था जब भारतीय और चीनी सैनिक लद्दाख विवाद में लगे हुए थे.

एनडीटीवी ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखने वाले ब्रह्म चेलानी के हवाले से लिखा, “चीन अपने क्षेत्रीय दावों को मजूबत करने और सीमा पर घुसपैठ को बढ़ाने के लिए भारत की सीमा के पास कम्युनिस्ट पार्टी के हैन चाइनीज और तिब्बती सदस्यों को बसा रहा है. दोनों देश लद्दाख में पहले से ही एक बड़े विवाद में उलझे हुए हैं, जिसको लेकर कई उच्च-स्तरीय वार्ता के बावजूद अब तक सफलता नहीं मिली है.” रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन भारतीय गश्त वाले हिमालयी क्षेत्रों में घुसपैठ करने के लिए नागरिक संसाधनों- चरवाहों और ग्रेजर (घास खाने वाले जानवरों) का उपयोग करता है.

एक रिपोर्ट में कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चीनी गांव दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि ये तस्वीरें ऐसे समय सामने आई है जब एक हफ्ते पहले भूटानी क्षेत्र में चीनी गांवों को बसाने की तस्वीरें सामने आई थीं. यह डोकलाम (Doklam) की उस साइट से करीब सात किलोमीटर दूर है, जहां वर्ष 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी थी.