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Explainer: दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा चीन का 'गाओकाओ' कैसे है इतना सुरक्षित? इससे क्या सीख सकता है भारत का NEET

AI निगरानी, फेस रिकग्निशन, स्टेट-सीक्रेट सुरक्षा और कड़ी सजा के दम पर चीन का Gaokao बना दुनिया का सबसे सुरक्षित एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन क्या यही मॉडल भारत के NEET में लागू हो सकता है?

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 12, 2026, 7:35 PM IST
Explainer: दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा चीन का 'गाओकाओ' कैसे है इतना सुरक्षित? इससे क्या सीख सकता है भारत का NEET
  • Gaokao में AI कैमरे, फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक जांच का इस्तेमाल होता है.
  • प्रश्नपत्रों को राज्य-स्तरीय गोपनीय दस्तावेजों की तरह सुरक्षित रखा जाता है.
  • GPS ट्रैकिंग और स्मार्ट निगरानी से पेपर लीक की संभावना कम की जाती है.
  • संगठित नकल और धोखाधड़ी पर चीन में कठोर आपराधिक कार्रवाई होती है.
  • भारत का NEET कुछ सुरक्षा उपाय अपना सकता है, लेकिन गोपनीयता और लागत बड़ी चुनौती हैं.

Gaokao Exam Vs NEET Exam: जब भारत में NEET और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम (Competitive examinations) में पेपर लीक और नकल के मामले सुर्खियां बनते हैं, तब अक्सर चीन की Gaokao एग्माज का उदाहरण दिया जाता है. लगभग पांच दशक से ज्यादा समय से आयोजित हो रही Gaokao को दुनिया की सबसे कड़ी और सुरक्षित परीक्षाओं में माना जाता है.

हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं. चीन की सरकार इसे केवल एक एकेडमिक एग्जाम नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व की प्रक्रिया मानती है. यही वजह है कि क्वेश्चन पेपर तैयार होने से लेकर परिणाम जारी होने तक हर चरण में अत्याधुनिक तकनीक और कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाते हैं.

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Gaokao में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है?

Gaokao की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता और मानकीकरण है. चीन के शिक्षा मंत्रालय ने एक नेशनल स्टूडेंट इनफार्मेशन सिस्टम बनाया है. इसमें हर छात्र को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाती है. इससे फर्जी नामांकन और पहचान संबंधी धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाती है.

इसके अलावा देशभर में परीक्षा के स्वरूप को ज्यादा समान बनाने के लिए स्थानीय क्वेश्चन पेपर की जगह नेशनल लेवल के मानकीकृत पेपर (Standardized Paper) को बढ़ावा दिया गया है. यूनिवर्सिटी को भी एडमिशन डेटा पब्लिक करने और हर समय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

पेपर लीक रोकने के लिए क्या किया जाता है?

Gaokao के क्वेश्चन पेपर को चीन में लगभग ‘राजकीय गोपनीय दस्तावेज’ की तरह संभाला जाता है. क्वेश्चन तैयार करने वाले एक्सपर्ट की कड़ी जांच होती है और उन्हें गोपनीयता समझौते पर साइन करने पड़ते हैं. पेपर प्रिंटिंग केवल उच्चतम सुरक्षा प्रमाणित संस्थानों में होती है. इसके बाद क्वेश्चन पेपर GPS और रिमोट मॉनिटरिंग से स्पेशल गाड़ियों के जरिए भेजे जाते हैं. इन्हें स्टील-रीइन्फोर्स्ड सुरक्षित कमरों में रखा जाता है, जहां मोशन सेंसर, अलार्म और पुलिस से सीधे जुड़े सुरक्षा सिस्टम मौजूद रहते हैं.

AI कैमरे और फेस रिकग्निशन का रोल

हाल के सालों में Gaokao ने टेक्नेलोजी के इस्तेमाल काफी ज्यदा कर दिया है. इसके साथ ही AI आधारित निगरानी प्रणाली परीक्षा कक्ष के अंदर छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है. अगर कोई छात्र बार-बार इधर-उधर देखता है, फुसफुसाता है या संदिग्ध व्यवहार करता है तो सिस्टम अलर्ट जारी कर सकता है. छात्रों की पहचान सत्यापित करने के लिए फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट और कुछ स्थानों पर आईरिस स्कैन का भी इस्तेमाल किया जाता है. ये प्रोसेस एग्जाम से पहले, दौरान और बाद में कई चरणों में की जाती है.

हाई-टेक नकल पर कैसे लगती है रोक?

आधुनिक नकल के तरीके लगातार बदल रहे हैं. इसलिए चीन ने ‘2+1’ सुरक्षा मॉडल लागू किया है. छात्रों को दो स्मार्ट सिक्योरिटी गेट्स और एक मैनुअल जांच से गुजरना पड़ता है. ये गेट्स छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माइक्रो ईयरपीस, स्मार्टवॉच और स्मार्ट ग्लास तक का पता लगा सकते हैं. इसके साथ ही रेडियो और टेलीकॉम एजेंसियां परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध वायरलेस सिग्नलों की निगरानी करती हैं. जरूरत पड़ने पर संचार को ब्लॉक भी किया जाता है.

नकल करने वालों के लिए सख्त कानून

2015 के बाद चीन ने परीक्षा धोखाधड़ी को लेकर कानून और कठोर बना दिए। संगठित नकल, फर्जी उम्मीदवार भेजना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल या पेपर लीक जैसी गतिविधियों को आपराधिक अपराध माना जाता है. हजारों मामलों में दोषियों को जेल की सजा तक दी जा चुकी है. ये सख्त कानूनी ढांचा परीक्षा माफियाओं के लिए बड़ा डर पैदा करता है.

भारत का NEET चीन से AI आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, सुरक्षित डिजिटल ट्रैकिंग, प्रश्नपत्रों की मजबूत चेन ऑफ कस्टडी और संगठित नकल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई से जुड़ी चीजें सीख सकता है. हालांकि, भारत में गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, विशाल भौगोलिक क्षेत्र और करोड़ों अभ्यर्थियों की संख्या जैसी चुनौतियां भी हैं. इसलिए चीन का मॉडल पूरी तरह लागू करना संभव नहीं, लेकिन उसके कई सुरक्षा उपाय भारतीय परीक्षा प्रणाली को ज्यादा विश्वसनीय बना सकते हैं.

गाओकाओ (Gaokao) क्या है?

गाओकाओ (Gaokao) चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है, जिसे दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में गिना जाता है.

गाओकाओ में नकल रोकने के लिए कौन-सी तकनीक इस्तेमाल होती है?

AI निगरानी, फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक सत्यापन, स्मार्ट सिक्योरिटी गेट और सिग्नल ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है.

क्या गाओकाओ के प्रश्नपत्रों को स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है?

हां, क्वेश्चन पेपर को GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों से भेजा जाता है और उच्च सुरक्षा वाले कमरों में रखा जाता है.

क्या भारत में NEET के लिए Gaokao मॉडल लागू किया जा सकता है?

कुछ सुरक्षा उपाय जैसे AI निगरानी और बायोमेट्रिक जांच अपनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी प्रणाली लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा.

गाओकाओ (Gaokao) की सबसे बड़ी आलोचना क्या है?

एक ही एग्जाम पर ज्यादा निर्भरता और छात्रों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव इसकी सबसे बड़ी आलोचनाओं में शामिल है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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