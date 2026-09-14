बाजार और तकनीक में घुसपैठ की कोशिश... ब्रिक्स के लिए चीन ने बनाई 5 बिंदुओं वाली योजना, क्यों भारत के लिए अच्छा नहीं ये प्लान?

BRICS: भारत ने खुद चीन के ऐप्स पर रोक लगाई है और चीन में बने कैमरों और दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को मंज़ूरी देने को लेकर सतर्क रहता है.

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जिंनपिंग की ओर से पेश किए गए क्शन प्लान में AI पर ज़ोर देना सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.(photo credit, IANS)

BRICS: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में रविवार को आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में पांच-सूत्रीय एक्शन प्लान पेश किया था. इसमें शी जिनपिंग ने बाजारों को जोड़ने और ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव दिया है. पर विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पार से आने वाले ऐसे प्रस्तावों को भारत के नीति-निर्माताओं में जोश दिखाने की संभावना कम ही है. ये प्रस्ताव भारत के हित में नहीं हैं. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2027 में चीन में आयोजित होगा. इसलिए दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शी का भाषण इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह अगले साल होने वाले सम्मेलन के एजेंडे में इन पहलुओं को शामिल करने पर जोर देंगे.

पहला खतरा बाजार को है, चीनी सामान कर सकता है घुसपैठ

ब्रिक्स एक ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं बना है. अगर चीन ऐसा कोशिश करता है और टैरिफ में कटौती, निवेश सुरक्षा नियमों के जरिए बाजारों को जोड़ने से चीनी सामान और कंपनियों के लिए बाजार खुलना एक बड़ा जोखिम है. इससे घरेलू टेक्नोलॉजी और कंपनियों के विकास पर खतरा पैदा हो सकता है.

एआई का मामला भी संदिग्ध



जिंनपिंग की ओर से पेश किए गए क्शन प्लान में AI पर ज़ोर देना सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, क्योंकि चीनी कंपनियों और उनके विकास मॉडल को लेकर दुनिया भर में चिंताएं हैं. इसे चीनी ऐप्स और टेक्नोलॉजी की वैश्विक स्तर पर हो रही जांच-पड़ताल के बीच दूसरे देशों में घुसपैठ करने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा.

चीन के निवेश पर नजर, दुनिया भी यही कर रही

भारत ने हमेशा से चीनी निवेश पर कड़ी नजर रखी है. बिना हर निवेश की समीक्षा के मंजूरी नहीं दी जाती है.चीनी कंपनियों का बाज़ारों पर कब्जा करने का डर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है – जापान से लेकर यूरोप और अमेरिका तक – और देश अपनी निर्भरता कम करने और सोर्सिंग में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत ने कई फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट ( FTA) किए हैं

आयात में विविधता लाने की रणनीति

कम टैरिफ व कम एंट्री बैरियर के जरिए आयात

नवंबर 2019 में RCEP ( Regional Comprehensive Economic Partnership) से बाहर निकलने के बाद से भारत को डर था कि उसे चीनी आयात के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ सकते हैं. RCEP में चीन का दबदबा था. भारत इसलिए ही समझौते से बाहर आया.

जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों जैसे देशों के साथ उसके पहले से ही ट्रेड एग्रीमेंट थे. तब से, भारत का पोर्टफोलियो बढ़ा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, यूके, यूई और ईएफटीए देशों के साथ FTA शामिल हो गए हैं. नई ट्रेड डील अब भारत के लिए एक अहम नीतिगत ताकत बन गई हैं.

ब्रिक्स से भारत को मिलेगा फायदा, ग्लोबल साउथ में बढ़ेगी पहुंच: रिपोर्ट

एएनआई की एक अन्य रिपोट के मुताबिकस ब्रिक्स प्लस में भारत की भूमिका केवल नई दिल्ली शिखर सम्मेलन तक सीमित नहीं है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस विस्तारित समूह ने भारत को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जुड़ने के लिए एक बड़ा मंच दिया है. हालांकि, इससे गठबंधन को साधने की चुनौती भी बढ़ गई है. वियतनाम टाइम्स की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ब्रिक्स अब वो छोटा पांच देशों का समूह नहीं रहा, जिसे भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच के तौर पर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. विस्तार के बाद इसका भौगोलिक दायरा, जनसंख्या और आर्थिक वजन काफी बढ़ गया है और यह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था से असंतुष्ट देशों की आवाज के तौर पर उभरा है, लेकिन इस विस्तार ने ऐसे समूह में और भी अंतर्विरोध ला दिए हैं, जो पहले से ही बहुत एकजुट नहीं था. हालांकि, रिपोर्ट ने यह भी माना कि विस्तार भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अब यूएई समेत अन्य मध्यम ताकतवर देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा और नए सदस्यों के साथ तालमेल बैठाना होगा, ताकि लगातार हो रहे विस्तार से समूह की ताकत कमजोर न पड़े.