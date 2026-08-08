Explainer: विरोध के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर अपना दावा क्यों ठोकता है चीन! भारत ने भी चल दी सीधी चाल

चीन पिछले एक दशक से लगातार अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने काल्पनिक नाम देकर उन पर अपना दावा ठोकने की कोशिश करता रहा है. भारत ने इस पर अब काउंटर चाल चली है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/china-keeps-claiming-arunachal-pradesh-despite-protests-india-counters-with-a-strategic-direct-move-explained-8496407/ Copy

भारत बनाम चीन @AI तस्वीर

भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया के (SOI) आधिकारिक नक्शे में 27 स्थान दर्ज किए.

इन जगहों के काल्पनिक नाम देकर अपना फर्जी दावा ठोकने की कोशिश करता रहा है चीन

इन 27 जगहों में 21 भूमि क्षेत्र, 4 दर्रे, 1 झील और 1 स्मारक शामिल

यह चीन की विस्तारवादी नीति का काउंटर और देश में जन जागरूकता बढ़ाने की रणनीति

भारत सरकार ने चीन की शरारतों को करारा जवाब देते हुए उस बहस का अंत करने का बड़ा कदम उठाया है, जिसमें वह अरुणाचल प्रदेश के 27 इलाकों में अपना दावा ठोकने की कोशिश करता रहा है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि उसने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और भौगोलिक क्षेत्रों को राज्य सरकार के साथ मिलकर सर्वे ऑफ इंडिया (Survey Of India) के आधिकारिक नक्शे में उनके मानक नामों के साथ दर्ज किया है. सरकार का कहना है कि इस मुहिम का उद्देश्य इन स्थानों की सही पहचान सुनिश्चित करना और लोगों में इनकी जागरूकता बढ़ाना है.

चीन करता रहा है गुस्ताखी

चीन समय-समय पर इन इलाकों के काल्पनिक नाम देकर इस स्थानों पर अपना दावा ठोकने की कोशिश करता रहा है. भारत हमेशा से ही ऐसे दावों को खारिज करता रहा है. भारत चीन की इस चाल का हमेशा से जवाब देता रहा है और उसने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि ये सभी क्षेत्र उसका अभिन्न अंग हैं.

भारत ने नक्शे में चिह्नित किए 27 जगहों के नाम

भारत सरकार ने आधिकारिक नक्शे में जिन 27 जगहों को नाम शामिल किए हैं उनमें लोंगजू, माजा गांव, थाग ला, ड्जो ला, रिजा ला व पुकर ला जैसे ऊंचाई वाले दर्रे शामिल हैं. इसके अलावा जयरामपुर, संभो सरोवर, जसवंतगढ़, शेर-ए-थापा मेमोरियल, रामनगर, पद्मा, सागर, ज्योतिनगर, बैसाखी, शिवाजी नगर, कमलांग नगर, सुनपुरा, बुद्ध मंदिर, बड़ा और छोटा रोपुक, बड़ा और छोटा कुंदुन, धन बारी और प्रीतनगर जैसे स्थान भी आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए हैं.

भारत का बीजिंग को दो टूक संदेश

अब भारत ने इन 27 नामों को उनकी पहचान के साथ अपने नक्शे में शामिल कर बीजिंग को इस पर साफ-साफ संदेश दिया है कि वह इन जगहों पर अपने काल्पनिक नाम देकर अपना दावा करने की जो कोशिश करता आया है, उससे अपने कदम पीछे खींचे. अरुणाचल के इन स्थानों के नाम बदलने की चीन की लगातार कोशिशों और इस क्षेत्र पर अपने क्षेत्रीय दावों को जताने की उसकी कोशिशों को भारत सरकार हमेशा से ही उसके लिए ‘व्यर्थ और हास्यास्पद प्रयास’ के रूप में देखती आई है.

भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहता है चीन

दूसरे की जमीन को अपना हिस्सा बताना चीन की विस्तारवादी नीतियों का हमेशा से ही हिस्सा रहा है. उसके जिन दावों को भारत ‘काल्पनिक नाम’ बताकर वह नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है. इससे वह भारत की संप्रबुता को चुनौती देने की कोशिश करता है.

लगातार दावों से दूर की गेम खेल रहा चीन

चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लगातार अपना बताकर अपने काल्पनिक नामों से दिखाने की कोशिश करता रहा है. यह उसकी सोची-समझी चाल का हिस्सा है. वह 2017, 2021, 2023, 2024 और 2025 में ऐसे दावे करता आया है. उसने 2017 में 6, 2021 में 15 और 2023 में 11 जगहों की तथाकथित नई लिस्ट जारी की थी. भारत हर बार इसे निराधार और हास्यासपद बताकर उसके दावों को अस्वीकार करता आया है. इसके बावजूद वह अपने अपनी दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है. उसका यह प्रयास हो सकता है कि अगर वह लंबे समय तक (8 या 10 दशक) भी ऐसा करता रहा तो शायद उसके दावे पर भरोसा होने लगे कि वह इतिहास में उसका हिस्सा रहे हों.इसलिए ही वह इन दावों को दोहराते रहना चाहता है.

इस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना चाहती है भारत सरकार

भारत भी रणनीति के लिहाज से उसके ऐसे खेल को काउंटर करने में जुट गया है. भारत ने हाल ही में इसकी सटीक मान्यता और बेहतर जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ के आधिकारिक रिकॉर्ड पर 27 स्थानों को मानकीकृत करने का कदम उठाया है, जिससे चीन के दावों का मुकाबला किया जा सके. भारत का मानना है कि चीन द्वारा की गई ऐसी कार्रवाइयों से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट हिस्सा बना रहेगा.

चीन की चाल को यूं काउंटर कर रहा भारत

भारत ने ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ के नक्शों पर 27 नामों को आधिकारिक रूप से मानकीकृत करने का जो निर्णय लिया है उसके पीछे कई कारण हैं. यह मानकीकरण चीन के दावों को पूरी तरह खारिज करने की सीधी प्रतिक्रिया है. भारत के इस प्रयास से इन इलाकों की सटीक पहचान होती है, जिनमें इन क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताएं- जिनमें 21 भूमि क्षेत्र, 4 दर्रे, एक झील और एक स्मारक शामिल हैं. इन्हें औपचारिक रूप से नाम देने के पीछे सरकार का लक्ष्य यह तय करना है कि जनता और आधिकारिक निकायों द्वारा इन्हें सटीक रूप से पहचाना जाए. यह जन जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास है.