विदेश में रहता है कोई रिश्तेदार तो रूक सकता है प्रमोशन! क्या भारत में भी लागू होना चाहिए चीन जैसा नियम?

चीन में जिन अधिकारियों के पति-पत्नी या बच्चे विदेश में रहते हैं, उन्हें 'नेकेड ऑफिशियल' कहा जाता है और उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पारदर्शिता के लिए भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए?

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चीन में विदेश में बसे परिवार वाले अधिकारियों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है.

ऐसे अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्ति और प्रमोशन में प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है.

भारत में नेताओं और अफसरों के विदेशी रिश्तेदारों को लेकर कोई अलग खुलासा व्यवस्था नहीं है.

विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस की जरूरत है.

क्या किसी मंत्री, सांसद या वरिष्ठ अधिकारी के परिवार का विदेश में रहना सार्वजनिक जानकारी का हिस्सा होना चाहिए? ये सवाल एक बार फिर चर्चा में है. चीन में पिछले कई सालों से ऐसे अधिकारियों पर विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था है, जबकि भारत में इस तरह का कोई अलग कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है. ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

क्या होता है ‘नेकेड ऑफिशियल’?

चीन में ‘नेकेड ऑफिशियल’ (Naked Official) उस सरकारी अधिकारी या कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी को कहा जाता है, जिसके पति-पत्नी या बच्चे विदेश में स्थायी रूप से बस गए हों, जबकि अधिकारी स्वयं चीन में सरकारी पद पर कार्यरत हो. चीन का मानना है कि ऐसे मामलों में हितों के टकराव, अवैध संपत्ति के विदेश भेजे जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की संभावना हो सकती है. हालांकि, केवल परिवार का विदेश में होना किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराता.

चीन ने कैसे कड़े किए नियम?

2009 से चीन ने ऐसे अधिकारियों की पहचान और निगरानी शुरू की. इसके बाद 2010 और फिर 2014 में नियम और सख्त किए गए। कई संवेदनशील पदों पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति पर रोक लगाई गई. सैन्य, कूटनीतिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया विभागों में ऐसे अधिकारियों के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए गए.

इसी दौरान कई प्रांतों में जांच अभियान भी चलाए गए. हजारों अधिकारियों की समीक्षा की गई और कई मामलों में उन्हें पद से हटाया गया, स्थानांतरित किया गया या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा गया. बाद के सालों में इन नियमों का दायरा और बढ़ाया गया.

भारत में क्या व्यवस्था है?

भारत में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या वरिष्ठ नौकरशाहों को ये सार्वजनिक रूप से बताने के लिए बाध्य करे कि उनके पति-पत्नी या बच्चे विदेश में रहते हैं, विदेशी नागरिक हैं या स्थायी निवासी हैं. हालांकि, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी चुनावी हलफनामे में देनी होती है. कई सरकारी अधिकारियों को भी सेवा नियमों के तहत अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है लेकिन परिवार के विदेश में रहने या वहां की नागरिकता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का अलग कानूनी प्रावधान नहीं है.

क्या भारत में भी ऐसा कानून बनना चाहिए?

कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई नया ढांचा बनाया जाता है तो उसका मकसद केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को पहले से दोषी मान लेना. ऐसी व्यवस्था में यह जानकारी मांगी जा सकती है कि क्या किसी अधिकारी का जीवनसाथी या बच्चा विदेश में स्थायी रूप से रहता है, क्या परिवार के पास विदेश में बड़ी संपत्तियां हैं या किसी विदेशी सरकार अथवा रणनीतिक कंपनी से उनका आर्थिक संबंध है.

हालांकि, दूसरी राय ये भी है कि परिवार के निजी जीवन और निजता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए. केवल विदेश में पढ़ाई, नौकरी या निवास को संदेह का आधार नहीं बनाया जा सकता.

बहस का असली मुद्दा क्या है?

असल सवाल यह नहीं है कि किसी नेता या अधिकारी का परिवार विदेश में क्यों रहता है. सवाल ये है कि क्या उच्च सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अतिरिक्त पारदर्शिता की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हितों के टकराव और संभावित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके.

अगर भविष्य में भारत इस दिशा में कोई नीति बनाता है तो विशेषज्ञों का मानना है कि उसमें गोपनीयता, निष्पक्षता, समान नियम और कानूनी प्रक्रिया जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए. तभी पारदर्शिता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा.