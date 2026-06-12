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पहले चावल, अब मिर्च! चीन ने भारत को क्यों दिया झटका? क्यों ठुकराई भारतीय लाल मिर्च

यह घटना भारत-चीन व्यापार में गुणवत्ता और विश्वास की अहमियत याद दिलाती है. दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाकर समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, ताकि किसानों की मेहनत बर्बाद न हो.

Written by: Farha Fatima
Published: June 12, 2026, 1:39 PM IST
भारतीय मसाला उद्योग में हलचल (IMAGE- AI)
भारतीय मसाला उद्योग में हलचल (IMAGE- AI)

भारत की मसालेदार लाल मिर्च जो दुनिया भर के व्यंजनों को तीखा स्वाद देती है, आज चीन जैसे बड़े बाजार में अचानक अनचाहे मेहमान बन गई है. पहले चावल की खेपों को जेनेटिकली मॉडिफाइड (GMO) कहकर रिजेक्ट किया, अब सूखी लाल मिर्च में कीटनाशक के अवशेष मिलने का आरोप. चीन, जो भारत की सूखी लाल मिर्च का सबसे बड़ा खरीदार है, अब सख्ती बरत रहा है. यह घटना न सिर्फ निर्यातकों की चिंता बढ़ा रही है बल्कि भारत के कृषि निर्यात पर सवाल खड़े कर रही है. thehindubusinessline.com के मुताबिक, चीन ने भारत से निर्यात की गई सूखी लाल मिर्च की कम से कम तीन खेपों को अस्वीकार कर दिया है और तीन भारतीय निर्यातकों पर आयात रोक लगा दी है. मुख्य वजह मेथामिडोफॉस नामक कीटनाशक के अत्यधिक अवशेष पाए जाना बताया गया है. यह कीटनाशक भारत में मिर्च की खेती के लिए अलग से रजिस्टर्ड नहीं है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है. यह घटना मई में चावल की खेपों के रिजेक्शन के तुरंत बाद हुई है. चीन ने तब गैर-बासमती चावल की 70 खेपों को GMO के आधार पर खारिज किया था, जिसे भारतीय निर्यातक व्यापार युद्ध की कोशिश बता रहे थे. अब मिर्च पर भी यही सख्ती देखी जा रही है.

भारत की मिर्च का सबसे बड़ा आयातक चीन

चीन भारत की सूखी लाल मिर्च का सबसे बड़ा आयातक है. 2024-25 में भारत ने कुल 2.36 लाख टन मिर्च निर्यात की, जिसमें चीन की हिस्सेदारी एक तिहाई से ज्यादा थी. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में लाखों किसान इस पर निर्भर हैं. thehindubusinessline.com के मुताबिक, चीन अब खाद्य सुरक्षा मानकों पर ज्यादा सख्ती कर रहा है. कीटनाशक अवशेष और GMO जांच बढ़ाई गई है. दक्षिण एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के संस्थापक भगीरथ चौधरी के अनुसार, किसानों को बेहतर प्रशिक्षण और अवशेष परीक्षण की जरूरत है.

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कीमत पर फिर से बातचीत की जा रही है

thewire.in ने लिखा है कि रिजेक्टेड खेपों को वापस नहीं भेजा गया बल्कि कीमत पर फिर से बातचीत की जा रही है. इससे निर्यातकों को नुकसान हो रहा है और बाजार पहुंच पर असर पड़ रहा है. कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन तीन निर्यातकों पर अस्थायी रोक लगी है. मेथामिडोफॉस अक्सर अन्य कीटनाशकों जैसे एसीफेट के ब्रेकडाउन से बनता है. चीन में यह 2007 से प्रतिबंधित है. भारत को अब निर्यात के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण अपनाना होगा ताकि ऐसे मामले न दोहराए जाएं.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल और मिर्च निर्यातक

इस घटना से भारतीय मसाला उद्योग में हलचल मच गई है. निर्यातक चिंतित हैं कि अगर स्थिति सुधरी नहीं तो अन्य बाजारों में भी दबाव बढ़ सकता है. वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मानक तेजी से सख्त हो रहे हैं. भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल और मिर्च निर्यातक है. इन चुनौतियों के बावजूद अवसर भी हैं. बेहतर प्रबंधन, प्रमाणन और किसान शिक्षा से निर्यात मजबूत किया जा सकता है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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