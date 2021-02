नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 9वें राउंड के बाद दोनों देशों की सेनाएं अब डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया में शुरू कर चुकी हैं. लेकिन चीन को बातचीत के टेबल पर लेकर आना और उससे बात मनवाना कोई आसान काम नहीं रहा है. भारत सरकार द्वारा हर मोर्चे पर चीन को विफल किया गया जिसके बाद जाकर चीन की रवैया भारत के प्रति नरम हो गया. भारतीय सैन्य अधिकारियों और चीनी अधिकारियों के बीच तीसरे राउठ की बैठक से ठीक पहले चीन की कई मशहूर ऐप्स जैसे टिकटॉक, वीचैट को प्रतिबंधित कर दिया गया था. इस फैसले को लागू करने के लिए सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने जरूरी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए रातभर काम किया और अगले दिन चीन को बड़ा झटका दे दिया. Also Read - नरम पड़े तेवर! पीएम मोदी के साथ बातचीत में किसानों को लेकर क्या बोले कनाडा के प्रधानमंत्री

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि बातचीत शुरू होने से पहले इन मोबाइल ऐप्स को बैन करने की घोषणा हो जानी चाहिए. IT मंत्रालय के अधिकारियों ने समय पर पेपरवर्क को रातभर जगकर पूरा किया. IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के कमरे में क्या हो रहा था इस बात का किसी को भी पता नहीं था. पीएम नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में में हुई हिंसा के बाद कहा था कि चीन को इसका भुगतान करना होगा. इस बाबत चीन को कड़ा संदेश देना बेहद जरूरी था. ताकि भविष्य में चीन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचे. ऐसे में चीन की अकड़ और अहंकार को तोड़ने के लिए भारत सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव हो गई और चीन को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया.

चीन एक तरफ जहां बार बार सीमा पर धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारतीय सेना चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब दे रही थीं. इस बीच भारत सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया, जिसकी उम्मीद चीन को बिल्कुल भी नहीं थी. चीन के करीब 200 से अधिक ऐप्स को बैन कर दिया गया जिसके बाद चीन को काफी नुकसान हुआ. यही नहीं चीन से आयात किए जाने वाले सामानों में भी काफी कमी आई. साल 2020 में भारत और चीन का व्यापार कई सालों के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर था.

बता दें कि पिछले 6 महीने में भारत सरकार द्वारा कुल 208 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इससे चीन सरकार को हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. सरकार ने 2 सितंबर को 118 चीनी ऐप्स और नवंबर महीने में 43 ऐप्स को प्रतिबंधित किया था.