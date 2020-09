India-China Border Row: पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच बीते कई महीनों से तनाव जारी है. इस बीच अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में बॉर्डर के पास से 5 भारतीय नागरिकों को चीनी सेना द्वारा अगवा करने का कथित तौर पर सनसनीखेज मामला सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनॉन्ग एरिंग (Ninong Ering) का दावा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है. कांग्रेस विधायक निनॉन्ग एरिंग ने ट्वीट कर भी यह दावा किया है. Also Read - डोनाल्ड ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- भारत-चीन सीमा विवाद में मदद को तैयार अमेरिका

China's PLA (People's Liberation Army) has abducted 5 boys from Nacho, Upper Subansiri in Arunachal Pradesh. This has happened at a time when Rajanath Singh is meeting defence ministers of Russia & China. PLA's action has sent a very wrong message: Congress MLA Ninong Ering pic.twitter.com/Qr5SupeLDD Also Read - Weather Alert: देश के कई राज्‍यों में छाए बादल, कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी

कांग्रेस विधायक निनॉन्ग एरिंग ने PMO को टैग कर ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के पांच लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People’s Liberation Army) ने अगवा कर लिया गया है. उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी.

SHOCKING NEWS: Five people from Upper Subansiri district of our state Arunachal Pradesh have reportedly been ‘abducted’ by China’s People’s Liberation Army (PLA).

Few months earlier,a similar incident happened. A befitting reply must be given to #PLA and #CCPChina. @PMOIndia https://t.co/8gRdGsQfId pic.twitter.com/KbDMJ3bUi2

— Ninong Ering (@ninong_erring) September 4, 2020