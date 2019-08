नई दिल्ली: चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा दिये हैं. चीनी दूतावास के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. ऐसी खबर आयी थी कि चीन सरकार ने भारत द्वारा लद्दाख को केंद्रशासित क्षेत्र बनाये जाने पर भारतीयों के एक समूह को वीजा देने में देरी की.

Chinese Embassy in India: Travel visa for Kailash Mansarovar Yatra has been granted to Indian Yatris as usual. There has not been any problem with it. pic.twitter.com/vfWEDG7lwO

— ANI (@ANI) August 7, 2019