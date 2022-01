नई दिल्ली: चीन की (Chinese) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के लापता युवक को भारतीय सेना (Indian Army) को सौंप दिया है. अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से 19 वर्षीय मिराम तारोन (Miram Taron) 18 जनवरी को लापता हो गया था. यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज गुरुवार को एक ट्वीट करके दी है.Also Read - पाकिस्तान ने अब लाहौर में बढ़ते प्रदूषण के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में बताया कि लड़के की मेडिकल जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. उन्होंने ट्वीट किया, "चीन के पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के मिराम तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया. चिकित्सकीय जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं."

#UPDATE | Chinese PLA handed over the young boy from Arunachal Pradesh Miram Taron to Indian Army at Wacha Damai in Arunachal Pradesh today, tweets Union Minister Kiren Rijiju pic.twitter.com/gg7DjEMCWT

— ANI (@ANI) January 27, 2022