नई दिल्लीः दो दिन भारत की यात्रा पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोपहर 2 बजे चेन्नई के एयर पोर्ट पर पहुंचे. जिनपिंग के स्वागत के लिए एयपोर्ट पर भव्य इंतजाम किए गए. इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया. शी जिनपिंग एयरपोर्ट से महाबलीपुरम जाएंगे.

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आज महाबलिपुरम में शुरू होगा. दोनों नेता इस प्राचीन शहर में शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे. महाबलीपुरम में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. महाबलीपुरम में पंच रथ के पास मोदी-जिनपिंग के स्वागत के लिए बागवानी विभाग ने एक विशाल गेट को सजाया है.

#WATCH Tamil Nadu: Chinese President Xi Jinping arrives in Chennai, received by Governor Banwarilal Purohit. The second informal summit between Prime Minister Narendra Modi and President Xi will begin in Mahabalipuram today. pic.twitter.com/rXoLzvTRyG

