नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को चीन के इस दृष्टिकोण को खारिज किया कि बीजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की अवधारणा पर 1959 के अपने रुख को मानता है. भारत ने साथ ही कहा कि पड़ोसी देश तथाकथित सीमा की "अपुष्ट एकतरफा" व्याख्या करने से बचे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि चीनी पक्ष पूरी ईमानदारी और विश्वासपूर्वक सभी समझौतों और समझ का पालन करेगा और एलएसी की एकतरफा व्याख्या को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए.

बता दें क‍ि पूर्वी लद्दाख में लगभग पांच महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग एलएसी की अवधारणा के बारे में 1959 के अपने रुख को मानता है.

We expect the Chinese side will sincerely and faithfully abide by all agreements and understandings in their entirety and refrain from advancing an untenable unilateral interpretation of the LAC: Ministry of External Affairs

