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चिराग पासवान ने भी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोले- पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी

चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने निशु आजाद के पिता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 4, 2026, 10:40 PM IST
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चिराग पासवान ने भी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत (Image: PTI)

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को जंतर-मंतर पर हुए एक कथित हमले को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट के मामले में वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं. पासवान ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के सामने इस मामले को मजबूती से उठाएंगे और दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेंगे.

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, पासवान ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है. भारद्वाज ने दावा किया है कि निशु आजाद के पिता पर हुआ हमला असल में आत्मरक्षा में किया गया प्रयास था. इस पर पासवान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कई लोग उनसे मिलने आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति खुद को उनका निजी परिचित बताकर उनके नाम का इस्तेमाल करे. उन्होंने ऐसे दावे को अपने और पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल बताया.

और पढ़ें: जंतर-मंतर मारपीट केस में बड़ा एक्शन, बुलंदशहर से पकड़ा गया आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज

मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हुई

चिराग पासवान ने कहा कि हमलावर ने यह धारणा बनाने की कोशिश की कि उसके खिलाफ उनके या उनकी पार्टी की वजह से कार्रवाई नहीं हुई. पासवान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि उन्होंने इसी गलत इस्तेमाल के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का किसी नेता से मिलना उसे उस नेता का निजी करीबी या परिचित नहीं बना देता. पासवान ने साफ किया कि उनके नाम का इस्तेमाल करके किसी मामले में बचने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी.

बोले- पीड़ित को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी

पासवान ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है कि एक छात्र कार्यकर्ता के पिता के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की गई कि उनकी जान तक जा सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना में शामिल व्यक्ति टीवी पर इस बारे में बात कर रहा है और खुलेआम घूम रहा है. चिराग ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के सामने इस मामले को मजबूती से उठाएंगे. उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं.

महिला कर्मचारी के मामले में भी जांच की मांग

चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह पर दिल्ली के एक होटल की महिला कर्मचारी से कथित छेड़छाड़ के आरोपों की जांच की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए और पूरी जानकारी सामने आने से पहले किसी पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा. पासवान ने कहा कि मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि महिला कर्मचारी खुद सामने आकर अपनी बात रख चुकी हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हर महिला और पुरुष की गरिमा का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए. उनके मुताबिक, तथ्यों की पूरी जांच के बाद ही किसी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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