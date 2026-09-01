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'तुम्हें बहुत जल्द मार दिया जाएगा..', चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी, गृह सचिव से मांगी सुरक्षा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को डाक से एक पत्र भेज जान से मारने की धमकी मिली है. इस पत्र में आतंकियों के जरिए हत्या की बात कही गई. मंत्री कार्यालय ने गृह सचिव को मामले की जानकारी दी.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 1, 2026, 5:35 PM IST
'तुम्हें बहुत जल्द मार दिया जाएगा..', चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी, गृह सचिव से मांगी सुरक्षा
यह पता नहीं पाया है कि चिराग पासवान को धमकी देने वाला कौन है. (Photo from IANS)

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्हें डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसमें लिखा था- You will be killed shortly by hardcore Terrorists यानी तुम्हें जल्द ही कट्टर आतंकियों द्वारा मार दिया जाएगा. धमकी मिलने के बाद, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के कार्यालय ने तुरंत केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर मामले पर एक्शन लेने की मांग की है.

अज्ञात शख्स ने भेजी चिट्ठी, जांच में जुटेंगी एजेंसियां

फिलहाल, यह पता नहीं पाया है कि चिराग पासवान को धमकी देने वाला कौन है. पत्र किस जगह से पोस्ट किया गया, भेजने वाला कौन हैं और इसका किसी व्यक्ति या संगठन से कोई संबंध है या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है. सुरक्षा एजेंसियां अब धमकी भरे पत्र की जांच कर सकती हैं. साथ ही उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह पता लगाया जाएगा की धमकी कितनी गंभीर है और यह पत्र कहां से भेजा गया.

और पढ़ें: Bihar New Government: NDA ने तय कर लिया सरकार में हिस्सेदारी का फॉर्मूला! चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बन सकते हैं इतने मंत्री

पहले सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी

यह पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान को ऐसी धमकी मिल चुकी है. जुलाई 2025 में भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए डेथ थ्रेट मिला था. यह धमकी उस समय सामने आई थी, जब उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था. इसके बाद LJP(R) के एक प्रवक्ता ने पटना साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

अब ताजा धमकी ऐसे समय आई है, जब नेताओं को धमकी मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले अगस्त में NCP नेता जीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें रोहित गोदारा गैंग के एक सदस्य की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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