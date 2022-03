लोकसभा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने दिवंगत पिता रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan Bungalow) को आवंटित बंगले को खाली कर दिया. न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. इससे पहले उन्हें पिछले साल जारी किए गए एक निष्कासन आदेश को अमल में लाने के लिए एक सरकारी टीम यहां भेजी गई थी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय की एक टीम के वहां पर पहुंचने के तुरंत बाद लुटियंस दिल्ली में जनपथ स्थित बंगले से फर्नीचर और घरेलू सामान ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी.Also Read - चिराग पासवान गिरफ्तार, पटना में रैली पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज से कई कार्यकर्ता घायल

Delhi | LJP MP Chirag Paswan vacates the bungalow that was earlier allotted to the former Union Minister and his late father Ram Vilas Paswan. The bungalow is being vacated under the notice of the Directorate of Estates pic.twitter.com/yBSNbNkfjS

— ANI (@ANI) March 30, 2022