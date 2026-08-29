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मंदाकिनी ने मचाई तबाही, चित्रकूट में टूटा 23 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू

Mandakini River Flood: चित्रकूट में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. रामघाट डूबा, कई गांव प्रभावित हुए और NDRF-SDRF ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 29, 2026, 8:57 PM IST
Chitrakoot flood
Chitrakoot flood

Mandakini River Flood: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार नदी ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल 2003 में मंदाकिनी का जलस्तर करीब 134 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था. इस बार यह बढ़कर 134.02 सेंटीमीटर तक पहुंच गया. नदी का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

रामघाट पूरी तरह बाढ़ की चपेट में

मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से यूपी-एमपी सीमा पर मौजूद रामघाट में बाढ़ की स्थिति बन गई है. घाट की सैकड़ों दुकानें पानी में डूब गई हैं. कई मठ और मंदिरों के अंदर भी पानी पहुंच गया है. कई लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपने घरों की छतों पर बैठे हैं. प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है. नदी का बहाव इतना तेज है कि हनुमानधारा जाने वाले रास्ते पर बना पुल भी पानी की तेज धार में बह गया. चित्रकूट से मध्य प्रदेश के सतना जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है. कई जगह अब सड़कों पर वाहनों की जगह नाव चल रही हैं.

गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी

बाढ़ का असर अब यूपी-एमपी सीमा के बड़े हिस्से में दिखाई दे रहा है. चित्रकूट के तरौंहा, गोबरिया और बहादुर समेत कई गांव पानी से प्रभावित हैं. कई लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन और SDRF की टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है. घाटों और पानी से भरे इलाकों में लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है. प्रभावित परिवारों के लिए रहने, खाने और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है.

NDRF-SDRF की टीमें संभाल रहीं मोर्चा

बाढ़ से निपटने के लिए चार NDRF, चार SDRF और दो PAC टीमों को तैनात किया गया है. इसके अलावा 10 और टीमें भी बुलाई गई हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इलाकों में लगाया जाएगा. प्रशासन की पहली प्राथमिकता बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है. मध्य प्रदेश प्रशासन ने कुछ इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. बाढ़ में फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला गया. जहां नाव से पहुंचना संभव है, वहां नावों की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. NDRF और SDRF की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं.

मंदाकिनी पुल पर पानी, NH-35 बंद

मंदाकिनी का पानी कर्वी शहर में नदी पर बने पुल के ऊपर से बहने लगा है. इसके चलते झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे-35 पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई और कई घंटे तक जाम की स्थिति रही. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि प्रशासन ने रात से ही लोगों को बाढ़ को लेकर अलर्ट करना शुरू कर दिया था. इससे कई लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सका. प्रशासन की टीमें जलभराव वाले इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं. बारिश और नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव अभियान को और तेज किया जा सके.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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