Christmas: CJI चंद्रचुड़ ने गाया क्रिसमस कैरोल, शहीद हुए जवानों को किया याद

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और क्रिसमस कैरोल गाया. सीजेआई चंद्रचुड़ का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके मुख्य अतिथि सीजेआई चंद्रचुड़ थे. इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में फूलों का गुलदस्ता दिया गया. इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया.

सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित क्रिसमस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने पूंछ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को याद किया. उन्होंने कहा कि हमने अपने आर्म्ड फोर्सेज के चार जवानों को खो दिया. आज जब हम क्रिसमस मना रहे है तो हमे अपने उन जवानों को नहीं भूलना चाहिए, जो सीमा पर मौजूद है. ये वो जवान है जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते है. मुंबई में स्कूल के दिनों में जो बात मैंने सीखी,वो थी -देशभक्ति की भावना. देश हम सबसे बढकर है.हम देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकते है. जरूरत पड़ने पर हम अपना जीवन भी बलिदान कर सकते है, जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सज के जवान करते है.

#WATCH | Delhi: Chief Justice of India DY Chandrachud sings Christmas carols at the Christmas Day program in the Supreme Court. pic.twitter.com/UWDTXXaetC

— ANI (@ANI) December 25, 2023